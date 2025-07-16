地方黨部被抄家仍會派監票部隊　許宇甄曝人數：我們有非常多志工

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

首波大罷免投票7月26日登場，針對國民黨過往都會派出「監票部隊」，但這次許多地方黨部都涉及偽造文書、造假連署官司，是否還會照舊？國民黨立委許宇甄今（16日）表示，雖然同仁可能很多不方便，但還有非常多志工，因此今年還是會有監票志工，約1萬2千人左右。

立法院內政委員會今（16日）上午考察「台北市中山區7月26日罷免投開票所規劃」，包括國民黨立委許宇甄、徐欣瑩，無黨籍立委高金素梅，及民眾黨立委麥玉珍都出席，出席官員則有中選會主委李進勇。

媒體問到，過往國民黨在投票時都會派出「監票部隊」，但這次各地方黨部面臨偽造連署官司，遭檢調抄家後，是否還會照舊？許宇甄受訪表示，這是民主史上第一次大規模的罷免選舉，有24個立委選區和1個新竹市長選區要進行罷免，共5900多個投開票所進行投開票作業。

許宇甄說，國民黨還是會安排監票，志工就是外部監票，在每個投開票所進行監票動作，雖然我們現在同仁可能很多不方便，但我們還有非常多志工，還有很多自願幫忙監票的人，甚至有監票聯盟跟我們反應可以一起工作，因此監票部分應該不會有太大問題，今年還是會有監票志工。

至於大約多少人？許宇甄指出，有5900多個投開票所，一個投開票所至少兩位的話，約1萬2千位左右。