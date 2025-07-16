今起不能談民調！「告急」也不行？　李進勇：具民調外觀就違反規定

▲中選會主委李進勇。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

首波大罷免投票7月26日登場，今（16日）0時起不得散布、評論投票，針對是否能講「告急」等字眼，中選會主委李進勇提醒，法律規定很清楚，即便是具有民調的外觀，嚴格說起來，並不是跟學理上所謂的民調有若干差距，但在實務上就個案認定，還是會認為他有違反規定。

立法院內政委員會今（16日）上午考察「台北市中山區7月26日罷免投開票所規劃」，中選會主委李進勇接受媒體聯訪時被問到，今天開始不能公布民調，例如說掉幾席、告急、催票率要多少，這些是否都會違反選罷法規定？

李進勇說，是的，從今天開始進入罷免活動期間，有很多規定希望大家共同遵守，尤其今天0時開始就不可以發布、轉述、引用各種民調，這點往往有些人會失去注意、違反法律規定。

李進勇指出，中選會每次投票結束後都會受理這樣的案子，並依規定裁罰，「其實我們也一再的強調，希望大家一定要嚴格遵守規定，大家不要以身試法」。

媒體追問是否「告急」這種字眼也不行？李進勇表示，法律規定很清楚，即便是具有民調的外觀，嚴格說起來，並不是跟學理上所謂的民調有若干差距，但在實務上就個案認定，「還是會認為它有違反規定」。

至於掉幾席、幾席危險，如國民黨缺幾%投票率，是否都不行？李進勇回應，「個案的話，我們會做這個具體事實的認定。」

媒體也關心，中選會上午發布，包含羅明才、顏寬恒、楊瓊瓔等週五公布審查結果，投票可能也在8月23日？李進勇指出，目前補件查對案件共5件，這5件地方選委會都已經完成查對作業，查對結果也已經回報到中選會，7月18日那天的委員會會進行審定，審定後同時也會決定投票日期，到時會對外宣布。

媒體好奇，這次罷免投票是不是有蠻多地方不願出借場地？大約有多少場地？李進勇表示，並沒有接到地方反應說很多地方不願出借，沒有這種情形出現。為了能配合選民投票習慣，每次選舉投票都希望各地選委會能夠協調鄉鎮市區公所，盡量就以前習慣設為投開票所的地點來設置，以方便選民投票，今年情形也是一樣。

李進勇說，當然不能跟往年百分之百，這不是今年才如此，往年也會有類似情況，如借用民房的所有權人，因為各自因素考量沒辦法出借，當然尊重；借用廟宇部分，有些廟宇剛好有法會，如今年8月23、24日，8月24日是農曆7月1日，8月23日有很多公廟在舉行法會，無法租借，因此會有這種變動情形，但都是極少數，中選會也會予以公告，所以有投開票所的查詢網站，歡迎大家多多利用，另外投票通知單上也都有詳細地址，請大家多多注意。

此外，在考察最後，國民黨立委許宇甄再追問，這10天到底可不可以講「告急」、「搶救」？李進勇說，具體競選行為，他不方便就個案下定論，如果有檢舉到中選會，還要請地方選委會蒐證後，再提委員會認定。他也強調，「我沒有說不能」。許宇甄再問，以往選舉，選情告急都會喊搶救，告急以往都可以，為何今天提到要經過中選會考核？李進勇說，「我不是管太多，我是說如果有人檢舉」，這時不方便就個案下定論，如果牽涉到違反公布民調部分，這他必須說明。

最後，許宇甄下結論，搶救、告急本來就是每個委員可以用的選舉策略。李進勇說，不能超出他剛剛講的範圍，中選會不對這個問題評論。