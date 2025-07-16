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「薇帕」颱風最快明天生成　下周又有熱帶系統接力

記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓TD09今天上午8時形成，最快明天生成輕度颱風「薇帕」，將往西北西朝菲律賓附近及台灣南邊巴士海峽一帶移動，發布海上警報機率低，但周五至下周一將影響台灣天氣，東半部要慎防豪雨。另外，下周一低壓帶東側還有新的低壓系統接續形成，是否增強為熱帶性低氣壓或颱風要再觀察。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲熱帶性低氣壓TD09今天上午8時形成，最快明天生成輕度颱風「薇帕」。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員朱美霖表示，今天上午8時菲律賓東方海面低氣壓形成熱帶性低氣壓，未來1、2天有機會發展為輕度颱風「薇帕」，往西北西朝菲律賓附近及台灣南邊巴士海峽一帶移動，周五至下周一影響台灣天氣。今、明天台灣仍為西南風環境，周五逐漸轉為東風，加上熱帶系統接近，東半部水氣增多，有局部豪雨機率。

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朱美霖指出，台灣上空目前沒有太多雲系，西南風及陸風輻合，清晨至上午中南部有雲系發展及降雨，目前熱帶性低氣壓位於菲律賓東方海域，距離恆春東南方1400公里，今、明天逐漸朝西北西移動，周五至周六通過菲律賓近海或巴士海峽一帶，周六至下周一從南海往西北西朝華南沿岸前進。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

朱美霖表示，熱帶性低氣壓或颱風周五至下周一距離台灣最接近，受東風影響，除了為東半部帶來水氣，周五至周六系統來到南海，南部地區也會有降雨。她也說，以潛勢路徑來看，通過巴士海峽至菲律賓附近機率高，目前預估不會達到海上警報範圍，強度在輕度颱風中段等級，但仍有不確定性。

她也說，這個低壓系統通過後，後續仍是低壓帶環境，下周一至周二低壓帶東側還有新的低壓系統形成，是否增強為熱帶性低氣壓或颱風要再觀察。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲今天降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

朱美霖指出，今天西南風影響，清晨中南部斷斷續續有降雨，台南日累積雨量已達到50毫米，中午逐漸緩和，轉為午後雷陣雨，各地山區及大台北有較大雨勢或短延時強降雨，晚間趨緩。明天清晨中南部仍有零星降雨，午後南部及各地山區留意較大雷陣雨，晚間東南部及恆春半島仍有雨。

她表示，周五至周六受熱帶系統影響，東半部降雨出現，花東及恆春有大雨或豪雨機率。周六至周日南部水氣增多，轉為陣雨或雷雨。下周一至周二熱帶系統遠離，轉為低壓帶環境，東半部及南部有局部降雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

溫度方面，朱美霖指出，未來一周各地白天都有33至35度，今天大台北、北北基、桃園、花東縱谷及中部近山區沉降效應影響，有36度高溫，後續轉為東風，大台北仍有沉降高溫，金門也有35至36度機率。另外，周五至下周一東半部、北部、南部及馬祖要留意強風及長浪。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲今天溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

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