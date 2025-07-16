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颱風估最快後天生成　發警報機率曝

（圖／翻攝cyclonicwx）

▲菲律賓東方海面低壓發展中。（圖／翻攝cyclonicwx）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員林定宜表示，目前在菲律賓東方有個低氣壓，可能在周四、周五生成熱帶性低氣壓，周五後變成颱風機率比較大一些；依照目前預報路徑，若成颱發布警報機率一半一半，有發也是海上警報，陸上警報不至於。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天吹西南風，苗栗以南有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有雷陣雨，清晨至上午中南部有局部較大雨勢機率，午後大台北、各山區有局部大雨機率。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林定宜說，目前在菲律賓東方有個低氣壓，可能在周四、周五生成熱帶性低氣壓，周五之後變成颱風機率比較大一些，仍有不確定性；預估經呂宋島北部陸地邊緣及巴士海峽，並有進入南海的趨勢，實際路徑要看比較接近台灣，或比較接近菲律賓，還要再觀察。

林定宜提到，若成颱以目前預報路徑，發布警報機率一半一半，有發也是海上警報，若路徑偏北就可能海警，路徑偏南就不會發海警，而陸上警報不至於。

林定宜表示，周五、周六受其外圍環流影響，花蓮、台東、恆春半島有局部大雨或豪雨機率，周五東半部、恆春半島有陣雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨；周六東半部、恆春半島有陣雨或雷雨，而由於該系統逐漸進入南海，南部也有局部短暫陣雨或雷雨。

林定宜指出，周日到下周二低壓帶影響，可能還有其他熱帶系統，不確定性很高，東半部、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有雷陣雨。

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