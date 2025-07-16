2地區警戒！　熱帶系統周末帶「大量降雨」

▲吳德榮說，最新歐美模式周五晚間8時模擬圖顯示，歐洲模擬熱帶系統正通過呂宋島北端（上圖左圖），美國模擬則即將進入巴士海峽（上圖右）。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周六、周日熱帶系統通過巴士海峽或呂宋島北端進入南海，東半部及屏東南部有「大量降雨」的潛勢。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周四晴午後多雲仍炎熱，清晨、上午西南部偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部雷陣雨，並有擴及部分鄰近平地的機率。

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吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周五西半部晴朗午後雨，下午起熱帶系統外圍水氣移入，東半部轉有局部陣雨；周六、周日熱帶系統通過巴士海峽或呂宋北端進入南海，東半部及屏東南部有大量降雨的潛勢；下周一至下周四，則與季風低壓及其內發展的其他熱帶系統動向有關，仍是多雨環境，但確切演變需再觀察。

吳德榮說，最新各國模式模擬周五起季風低壓逐漸北移，並挾大量水氣；歐洲模式周五至周日的模擬路徑略往南調整，在季風低壓內發展的熱帶系統通過呂宋島北端，美國（GFS）模擬則通過巴士海峽，外圍環流皆影響台灣，有大量降雨的潛勢，不可輕忽。

吳德榮分析，此外，下周一至下周四各國的模擬顯示，還有其他熱帶系統在季風低壓內發展，有的離台灣很近，模式皆在調整中，需密切觀察。