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三元電池廠狂燒27hrs！疑消防感測系統失靈　董座震怒下令徹查

▲▼ 廠房堆20萬顆鋰電池！三元能源火警狂燒27hrs　消防漏夜灑水撲滅。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲廠房堆20萬顆鋰電池！三元能源火警狂燒27hrs才撲滅。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台泥旗下子公司三元能源科技小港廠日前發生火警，造成15人受傷，引發外界高度關注，台泥企業團董事長張安平在獲悉消息後，立即中斷海外公務行程緊急返台坐鎮。對於這次起火的化成區煙霧感測器及多階段滅火系統疑似失靈，張安平下令成立專案調查小組徹查火災原因，嚴格究責。

張安平指出，三元廠區採用自動化高密度感測監控、佈署在這次起火的化成區就有超過332,800顆溫度感測器及17,400個煙霧感測器與多階段防災應變設計，但在這次火警事件中，很明顯系統運作未能達到預期效果。

▲▼台泥董事長張安平下令徹查火警原因。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台泥董事長張安平下令徹查火警原因。（圖／記者賴文萱翻攝）

事實上，廠區設有多階段滅火機制，第一階段：異常定位與隔離系統RT（Real-Time），定位偵測到煙霧啟動後，會立即通知「天車」（自動化搬運設備），將異常Tray（載盤）從生產線上取出，並在移送過程中同步噴灑CO₂氣體進行初期抑制，隨後將異常Tray送至專用消防庫位。

第二階段：氣體抑制，當異常Tray到達消防庫位後，系統會再次確認是否有煙霧冒出，並立即噴灑濃縮泡沫消防液，以覆蓋並隔離起火物質。初步資訊顯示，感測器訊號可能出現延遲或未即時觸發，導致此階段未能有效啟動。

第三階段：泡沫抑燃，若高溫或煙霧指數持續上升，泡沫抑燃系統將自動啟動。然而，初期火勢迅速波及備援電源與發電機設備，造成部分自動與後備系統失效，影響了此階段的運作。

第四階段：灑水降溫，當溫度未能有效降低，或起火燃燒導致管線熔毀，消防灑水頭觸發，系統將進入灑水階段，進行全面性降溫與滅火。同樣因備援系統失效，此最終階段也受到影響。

▲▼高雄電池廠起火點曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲三元電池廠大火，疑煙霧感測器與多階段滅火系統失靈。（圖／記者吳奕靖翻攝）

張安平強調，公司已經成立專案調查小組，現在最重要的是現場降溫後，回廠區找出電腦及監視設備檢視所有資料，全面回溯所有相關設備的運作記錄與設計設定，務必找出本次事件中系統反應與現場狀況的落差。

他直言，這當中究竟是管理問題、人為操作問題，還是機器設備本身存在缺陷，將會徹查，並針對問題源頭採取果斷措施甚至是法律行動。對內會進行最嚴格的咎責，如果調查有任何管理疏失或人員責任，都將依照公司規章進行處理，絕不寬貸；對外也將追究廠商應負的責任。

張安平強調，三元能源科技母公司能元科技已立即啟動南科廠的產能盤點與調度，最大化其生產能力，以支援受影響的訂單。同時，三元廠未受影響的二線產能，也將在配合政府所有部門的調查與改善要求下，盡可能地支援整體生產。

同時，三元能源也將全面配合政府主管機關的結構安全檢測，確保廠房結構無虞。張安平表示，在確保安全的前提下，我們會嚴格依照政府要求，分階段、有秩序地推動復工，也將以此為契機，全面檢視並強化廠區的消防演練與應變準備，防止類似事件再次發生。

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