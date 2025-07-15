　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

▲▼台師大體育室鞠躬道歉，台師大學運動與休閒學院院長王鶴森(白)，台師大學體育室主任李佳融(灰)。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲台師大體育室鞠躬道歉，台師大學運動與休閒學院院長王鶴森(白)，台師大學體育室主任李佳融(灰)。（圖／范雲國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

國立台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，教育部昨（14）日公布調查結果，確認教練周台英涉及霸凌與違反《人體研究法》，並依規定予以解聘兩年，對校方也做出行政處分。然而，當事學生對於處分結果深感不滿，且未追究刑責，今（15日）在綠委范雲、陳培瑜、吳沛憶及人本教育基金會陪同下召開記者會，學生也忍不住淚灑當場。綠委則呼籲教育部全面調查、依法開罰，並提供學生法律與心理支援。

陳培瑜指出，早在去年11月即揭發台師大體系中不當研究情況。該校女足隊多年配合一項由國科會支持的研究，內容要求學生連續14天每日三度抽血，學生若不配合，還遭以畢業學分要脅。范雲表示，本案在去年12月已揭露，但至今半年多過去，師大倫審會、師大、教育部、衛福部等單位的處理消極，幾十位學生多年的受害事實明確，卻沒有人真正負起責任；傷害學生的教師繼續任教，而師大甚至仍只想用「表達歉意」繼續敷衍了事。

范雲指出，師大女足遭違法抽血實驗的案件被揭露至今8個月，還有四大疑點仍未釐清，包含：師大和研究者強迫抽血嚴重違反研究倫理，懲處只有教師卻需上課6小時；其次，師大研究倫理審議委員會運作違反多條人體研究法，只需停止收新案三個月；第三，師對生霸凌成立屬實，調查小組建議解聘教師，教評會卻只禁止教師兼職領加給一年，有巨大落差。第四，針對師大已承認的非醫事人員執行抽血違失，衛福部尚未依醫療法規論處。

范雲提出，第一，要求教育部參照《校園性別事件防治準則》第30條，修正《校園霸凌防制準則》，讓專科以上師對生霸凌事件受害者能在教評會有陳述機會，也應評估讓霸凌防制委員會或調查小組成員得以列席說明；第二，性平事件有針對情節重大函釋判斷基準，師對生霸凌案件也應設定，避免教評會輕易錯放不適任教師。而對於研究倫理制度精進，范雲也要求衛福部作為人體研究法主管機關，應訂出明確查核方式和指引，另對侵入性檢測設立檢舉機制。

學生A表示，每次針筒插進手臂時，她都要握緊拳頭、忍住眼淚，不能喊痛，「我的身體不是鐵做的，為什麼要球員承擔這一切」，她曾信任的教練，現在卻讓她感到害怕；她曾為學校流過汗、流過血，事發後，教授們冷漠的眼神，是一句句質疑的語氣，是層層審視的程序。我們不是壞人，我們只是說了真話、表達了害怕。可是從那天起，我們就好像變成了不乖的學生、愛抱怨的球員。

學生B說，校方發出滿是謊言的聲明，稱僅偶爾採血，過程合法且經學生同意，「請問我們同意了嗎」？幾個月過去也沒人道歉，紙包不住火，一直希望師大可以把事情說出來，但師大卻一再選擇傷害學生。

台師大運動與休閒學院院長王鶴森說，代表學校向學生、大眾致歉。校方在去年11月底就先解職該教師女足隊教練工作，並停止專長訓練課程、解除行政職務；12月他到女足隊說明諮商管道，費用由校方支付。經調查確認，有受試同意書是補簽的、受試者費用繳回當隊費、非護理人員進行抽血等，精準運科研究計畫已終止、銷毀資料；霸凌調查則針對教練強迫女足球員進行實驗。該教練有展現悔意，「如果教育部有不同意見，會再重新審議」。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／京華城案證人胡方瓊翻供　廉政署打臉：她看著筆電回答
第1人認是「紅姐炮友」！25歲健身鮮肉「性病檢驗」結果曝光
全台唯一牛蛙鍋開幕2年突熄燈　房東秒開25萬招租
傳娶13年女友庭瑄！陳柏霖婚事被爆後首露面
「逼每天抽血3次」女學生落淚！　台師大主任鞠躬道歉
柯文哲再開砲！轟北檢洩密勾結特定媒體：押我一人就好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

漢光實兵D7！模擬台北港遭共軍登陸　陸軍刺針、標槍飛彈部署伏擊

吳怡農：選民老闆每天都有權利要求換人試看看　但726罷免非常困難

轟南部災損嚴重賴清德還在大罷免　藍：南鯤鯓牌樓倒就是警告

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

1萬元只能買冰箱？　柯志恩轟卓榮泰：別再耍嘴皮子趕快編預算

影／賴清德視導漢光「建立更強大擊殺鏈」　增程型雄三飛彈車曝光

卓榮泰稱1萬只能買冰箱　朱立倫酸：院長不知1萬能買多少物資

野百合學運聯盟：支持大罷免　「人民有權收回賦予代議士的權力」

友邦總統喊賴清德下月到訪！林佳龍人在巴拉圭　臉書發文憶1事

漢光意外！志航基地V150裝甲車翻覆　空軍曝官兵傷勢：已派員調查

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

【火焰衝破門】電池廠爆炸瞬間！ 員警逃命慘摔現場超驚險

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【泰格與雪兒】刮鬍刀1

漢光實兵D7！模擬台北港遭共軍登陸　陸軍刺針、標槍飛彈部署伏擊

吳怡農：選民老闆每天都有權利要求換人試看看　但726罷免非常困難

轟南部災損嚴重賴清德還在大罷免　藍：南鯤鯓牌樓倒就是警告

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

1萬元只能買冰箱？　柯志恩轟卓榮泰：別再耍嘴皮子趕快編預算

影／賴清德視導漢光「建立更強大擊殺鏈」　增程型雄三飛彈車曝光

卓榮泰稱1萬只能買冰箱　朱立倫酸：院長不知1萬能買多少物資

野百合學運聯盟：支持大罷免　「人民有權收回賦予代議士的權力」

友邦總統喊賴清德下月到訪！林佳龍人在巴拉圭　臉書發文憶1事

漢光意外！志航基地V150裝甲車翻覆　空軍曝官兵傷勢：已派員調查

搶救更生人！嘉義檢察長蔡宗熙親授詐騙反毒知識

丹娜絲重創阿里山林鐵！本線198處損毀搶修完成　7/15恢復運行

求美不娘！男性保養市場3年暴增70%　從一塊肥皂到改寫審美主流

漢光實兵D7！模擬台北港遭共軍登陸　陸軍刺針、標槍飛彈部署伏擊

孕婦受菸害將引發DNA甲基化異常　恐讓胚胎與胎兒都異常

首爾直擊／Saja Boys「真人隊長」到場！　安孝燮聳肩跳舞⋯全場記者超嗨

黃小柔愛車被追撞嚇壞！　老公神救援她讚man慘：又戀愛了

空姐曝搭飛機上廁所「2黃金時段」！完美避開人潮　不用排隊

林子偉明星賽與兩大傳奇捕手拚準度！苦笑：一開始想說為什麼是我？

閔熙珍被控「奪權」無罪！　HYBE火速提出抗辯：高院認定破壞合約

【首座超級電池廠大火】仍有爆炸風險　陳其邁急令全面停工

政治熱門新聞

快訊／沈伯洋母親逝世　享壽68歲

多位退役軍官猛酸漢光被北京引用　軍方人士怒：無恥領退休俸

葉元之路口宣講遭「罷免支持者」辱罵、出手攻擊　脫序畫面全都錄

台灣民意民調／再度死亡交叉！　賴清德滿意度重挫5.8個百分點

注意！明天起城鎮韌性演習　小心被罰15萬！各地演習時間看這裡

漢光首全封萬板大橋！雲豹甲車在台北市開火

轟在野黨普發1萬違法違憲　卓榮泰怒：讓他們沒有機會再亂審

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

漢光意外！志航基地V150裝甲車翻覆　空軍曝官兵傷勢：已派員調查

普發現金1萬元三讀　國民黨立委全數捐社福

快訊／告別博愛座！立院三讀《身障權法》　改名「優先席」

葉元之哭哭！阿嬤街訪「做得好啊」：但要罷免他

中共侵台時機早曝光　綠委：漢光絕不是劇本

快訊／不忍了！國民黨遭控參加反罷免每人發500元　下午怒按鈴提告

更多熱門

相關新聞

離譜！台師大女足遭威脅抽血換學分　王婉諭要求教育部加重處分

離譜！台師大女足遭威脅抽血換學分　王婉諭要求教育部加重處分

去年台灣師範大學女足隊教練周台英遭踢爆，要求選手配合研究計畫抽血，若不配合就威脅扣學分。校方完成調查指出，抽血非由專業護理人員執行，事前未提供完整書面說明，並取得同意，不符人體研究法及相關規定。時代力量黨主席王婉諭今（15日）表示，學生不是實驗工具，教育部還要放任包庇犯罪的台師大到什麼時候？教育部應立即加重對台師大與涉案教練的處分，移送司法偵辦，提供學生一切法律上所需要的協助跟保護；徹查所有大學體育校隊中，是不是也有類似的濫權行徑。

美教育部裁員近1400人　最高法院放行

美教育部裁員近1400人　最高法院放行

印航260死空難是人為？機長傳情緒不穩

印航260死空難是人為？機長傳情緒不穩

台師大女足抽血換學分　教育部：教練涉霸凌成立「建議解聘」

台師大女足抽血換學分　教育部：教練涉霸凌成立「建議解聘」

女足隊遭迫「抽血換學分」　台師大：教練解除職務、資料銷毀

女足隊遭迫「抽血換學分」　台師大：教練解除職務、資料銷毀

關鍵字：

教育部台師大女足隊霸凌事件調查范雲

讀者迴響

熱門新聞

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多骯髒事」

交保隔日發文鐵證團購主遭羈押禁見

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

李千娜21歲女兒登選秀節目！

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

即／才高調認愛模特女友　鄧佳華繳不出罰金入獄

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

快訊／BoA證實罹「骨骼缺血性壞死」！緊急入院開刀

小吃店掛紅布條　沒徵到先被罰30萬…徵才地雷曝

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

NONO性侵被判刑「站妻身後談商演」　朱海君堅情不變

快訊／沈伯洋母親逝世　享壽68歲

更多

最夯影音

更多

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面