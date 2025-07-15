「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

▲台師大體育室鞠躬道歉，台師大學運動與休閒學院院長王鶴森(白)，台師大學體育室主任李佳融(灰)。（圖／范雲國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國立台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，教育部昨（14）日公布調查結果，確認教練周台英涉及霸凌與違反《人體研究法》，並依規定予以解聘兩年，對校方也做出行政處分。然而，當事學生對於處分結果深感不滿，且未追究刑責，今（15日）在綠委范雲、陳培瑜、吳沛憶及人本教育基金會陪同下召開記者會，學生也忍不住淚灑當場。綠委則呼籲教育部全面調查、依法開罰，並提供學生法律與心理支援。

陳培瑜指出，早在去年11月即揭發台師大體系中不當研究情況。該校女足隊多年配合一項由國科會支持的研究，內容要求學生連續14天每日三度抽血，學生若不配合，還遭以畢業學分要脅。范雲表示，本案在去年12月已揭露，但至今半年多過去，師大倫審會、師大、教育部、衛福部等單位的處理消極，幾十位學生多年的受害事實明確，卻沒有人真正負起責任；傷害學生的教師繼續任教，而師大甚至仍只想用「表達歉意」繼續敷衍了事。

范雲指出，師大女足遭違法抽血實驗的案件被揭露至今8個月，還有四大疑點仍未釐清，包含：師大和研究者強迫抽血嚴重違反研究倫理，懲處只有教師卻需上課6小時；其次，師大研究倫理審議委員會運作違反多條人體研究法，只需停止收新案三個月；第三，師對生霸凌成立屬實，調查小組建議解聘教師，教評會卻只禁止教師兼職領加給一年，有巨大落差。第四，針對師大已承認的非醫事人員執行抽血違失，衛福部尚未依醫療法規論處。

范雲提出，第一，要求教育部參照《校園性別事件防治準則》第30條，修正《校園霸凌防制準則》，讓專科以上師對生霸凌事件受害者能在教評會有陳述機會，也應評估讓霸凌防制委員會或調查小組成員得以列席說明；第二，性平事件有針對情節重大函釋判斷基準，師對生霸凌案件也應設定，避免教評會輕易錯放不適任教師。而對於研究倫理制度精進，范雲也要求衛福部作為人體研究法主管機關，應訂出明確查核方式和指引，另對侵入性檢測設立檢舉機制。

學生A表示，每次針筒插進手臂時，她都要握緊拳頭、忍住眼淚，不能喊痛，「我的身體不是鐵做的，為什麼要球員承擔這一切」，她曾信任的教練，現在卻讓她感到害怕；她曾為學校流過汗、流過血，事發後，教授們冷漠的眼神，是一句句質疑的語氣，是層層審視的程序。我們不是壞人，我們只是說了真話、表達了害怕。可是從那天起，我們就好像變成了不乖的學生、愛抱怨的球員。

學生B說，校方發出滿是謊言的聲明，稱僅偶爾採血，過程合法且經學生同意，「請問我們同意了嗎」？幾個月過去也沒人道歉，紙包不住火，一直希望師大可以把事情說出來，但師大卻一再選擇傷害學生。

台師大運動與休閒學院院長王鶴森說，代表學校向學生、大眾致歉。校方在去年11月底就先解職該教師女足隊教練工作，並停止專長訓練課程、解除行政職務；12月他到女足隊說明諮商管道，費用由校方支付。經調查確認，有受試同意書是補簽的、受試者費用繳回當隊費、非護理人員進行抽血等，精準運科研究計畫已終止、銷毀資料；霸凌調查則針對教練強迫女足球員進行實驗。該教練有展現悔意，「如果教育部有不同意見，會再重新審議」。

