花蓮凌晨惡火4死身分曝！　報案地點誤差「延誤5分鐘」釀悲劇

記者柯政誟、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣壽豐鄉和平村今(16日)凌晨12時30分傳出4死火警，警消初步了解，事故發生地點為村內一處鐵皮加蓋民宅，事發當下火勢相當猛烈、且延燒迅速，一家4口僅有邱姓男子(60歲)、以及妻子蘇女(49歲)破窗逃出，其餘同住的4名家人均葬身火窟。

▲花蓮凌晨4死惡火！ 一家六口僅夫妻倖存。（圖／陳先生提供）

初步了解，該處鐵皮屋內一家6口同住，包括生還的邱男、蘇女夫妻，以及邱的父親郭男(74歲)、母親蘇女(68歲)、阿姨楊女(67歲)、以及妹妹郭女(38歲)。火警發生當下，屋內火勢相當猛烈，整棟鐵皮屋迅速陷入火海，邱男與妻子從房間破窗逃出，但已經來不及救援4名家人，只能眼看著房子被烈火吞噬。

警消獲報後出動18車47人到場搶救，但卻因為報案地點有落差，報案位置與確切起火點有5分鐘路程，導致搶救時機延誤，警消抵達時現場已經全面燃燒，火勢直到凌晨2時22分才撲滅。在火勢獲得控制後，警消入內搜救，陸續發現4具遺體，位置分別位於1樓大門前後、樓梯處、以及臥室內，4人均已明顯死亡。

目前警方已經封鎖現場，由於火場內餘溫仍高，火調科人員預計今早9時後會同警方鑑識人員入內調查，釐清起火原因。