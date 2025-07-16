快訊／花蓮凌晨4死惡火！ 一家六口僅夫妻倖存

記者葉國吏／綜合報導

花蓮縣壽豐鄉平和村今（16日）凌晨發生死亡火警，導致一家六口中的四人不幸罹難。

火警於凌晨0時25分通報，事故地點為平和村四區一處鐵皮加蓋民宅。消防人員於0時48分抵達現場時，火勢已全面延燒，濃煙與高溫使救援困難。歷經約兩小時，火勢於2時22分才完全撲滅。進入屋內後，救援人員發現四具遺體，均已明顯死亡。

根據《中國電子報》報導，民宅內住有一家六口，火警發生時，邱姓男子和蘇姓女子從房間破窗跳出，成功逃生，但其餘四名家人未能及時撤離，命喪火場。起火原因待查。