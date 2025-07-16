內政部替代役與警專生1210人　投入嘉義救災行動

▲▼內政部指派 1210位替代役與警專生投入嘉義縣救災 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中颱丹娜絲侵襲，重創嘉義縣沿海鄉鎮，嚴重影響民眾生活。內政部緊急調度成功嶺基礎訓練中的替代役與警大、警專畢業生，全力支援災後復原，協助鄉親儘早恢復正常生活。15日，內政部長劉世芳、役政司長沈哲芳、嘉義縣長翁章梁、新港鄉長葉孟龍及縣議員林淑完、黃啟豪、林秀琴、陳文忠、林岱杰等人前往新港公園，關心辛勞的役男並致贈慰問品。

警政署此次支援災後復原工作，不僅調派運輸車輛，並指派專責幹部帶隊，預計動員44輛車輛、1,210名人力投入嘉義縣各地協助作業。支援內容涵蓋搬運倒塌路樹、清掃落葉、整理公園環境及資源回收分類等，且所有人員皆完成初級救護技術員（EMT-1）、志願服務及防災士等專業訓練課程。

劉部長表示，此次投入災後復原的人力，多數為警大或警專的應屆畢業生，預計本週完成結訓，並於10月正式分發至全國各地服務。藉由此次參與災區復原行動，不僅讓這群準備投入第一線工作的年輕人獲得寶貴的實務經驗，也充分展現「人飢己飢、人溺己溺」的同理精神，體現公務人員服務為民的核心價值。

翁縣長特地準備速食餐點，慰勞投入災後復原工作的役男，感謝他們在第一線的辛勞付出。他表示，協助災區居民儘早恢復正常生活，是縣府當前最重要的目標。以新港公園為例，經過清理與整修後，孩童能重返遊樂區玩耍，長輩也能在園內散步休憩，顯示生活步調正逐步回到正軌，地方重現生機，社區氛圍重回安定。

翁縣長也對中央及各縣市政府在第一時間提供支援表達深切的謝意，強調災後復原工作需要中央與地方齊心協力，共同攜手才能真正安定民心。