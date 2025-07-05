嘉義縣亞創中心無人機體驗營　展現飛行技術與團隊合作

▲▼ 嘉義縣2025無人機體驗營於亞創中心熱鬧展開。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府7月4日至5日在亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）舉辦「2025亞洲無人機AI創新應用系列活動」無人機體驗營，針對國小、國中及高中學員設計專屬課程，吸引眾多學生報名參加。

縣長翁章梁、立法委員陳冠廷等人今5日到場與學員熱情互動，並由翁章梁擔任比賽評審，鼓勵孩子在營隊中找到對無人機的熱情。

課程結合任務遊戲、組裝飛行、專業試飛等項目，讓學員從基礎開始學習無人機飛行原理與操控技術，今年也安排深受歡迎的「無人機足球」課程，透過趣味競賽體驗飛行操控與團隊合作樂趣。

經濟發展處表示，「無人機博覽會」將在8月9日登場，當天除了有無人機靜態展示、無人機專業論壇、親子市集、飛行闖關活動等精采活動，現場首度舉辦「第一屆亞創盃無人機足球競賽」，參賽選手就是本次體驗營學員，屆時將展現這兩天學習成果，歡迎民眾共襄盛舉。

翁章梁說，無人機應用越來越廣泛，包含巡檢、物流、軍事等方面皆展現無窮潛力，也讓無人機產業被全世界看好，期望嘉義在無人機趨勢中站穩腳步，被世界看見。

中央已核定經費，未來亞創二館落成後將與一館連結，形成更強大的國家級研究中心，由政府主導，地方配合，中央也核定民雄航太暨無人機產業園區68億經費，嘉義縣的無人機產業將持續蓬勃發展。

今天透過無人機營隊的規劃，為孩子開啟對無人機的興趣，歡迎大小朋友在今年8月9日來亞創中心參加無人機博覽會。

經發處說明，亞創中心將在今年9月再次參加「台北國際航太暨國防工業展」，集結20家產官學研單位參展，以「SPACE CHIAYI」為主題，展現台灣無人機產業的創新能量，幫助業者拓展國內外合作機會，提升國際市場能見度。