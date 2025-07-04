嘉義縣五鄉鎮市衛生所招聘醫師　擁有完整福利制度

▲▼ 嘉義縣5衛生所招募醫師，標榜優渥福利、穩定工作 轉換跑道佳選 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局招募民雄、竹崎、義竹、布袋及朴子等五鄉鎮市衛生所的專任醫師，並提供優渥薪資、豐厚獎勵金，並享有完整的公務人員福利制度，強調工作內容穩定、無須輪班，採周休二日制，是醫師轉換職涯跑道、追求生活品質與價值的絕佳選擇。誠摯邀請有志投入公共衛生服務的醫師夥伴加入。

衛生局表示，衛生所結合了公共衛生推動與基層醫療服務的雙重功能。衛生所醫師除了依公務人員制度支領基本月薪、年終獎金（1.5個月）及考績獎金（依年資計算，最高可達2個月），嘉義縣政府更提供具彈性的獎勵制度。若醫師選擇不領取「不開業獎金」，則可依照衛生所實際醫療門診收入，依規定比例發給獎勵金，提升實質收入。

除了優渥的薪資待遇外，醫師亦可依服務年資享有最多30天的休假，另有每年最高新臺幣16,000元的國民旅遊卡補助，以及結婚、生育、子女教育等多項福利補助，充分享受公務人員完善且多元的福利制度。

衛生局長趙紋華誠摯邀請對公共衛生充滿熱忱的醫師，加入衛生所行列，一同守護民眾健康。相關招募資訊已公布於嘉義縣衛生局官網（https://reurl.cc/rENQxb）及「事求人」徵才網站，亦可電洽嘉義縣衛生局人事室（電話：05-3620600 分機 331）了解詳情。