強化易成孤島地區韌性　內政部盤點建置太陽能、小水利發電系統

▲內政部為強化易成孤島地區韌性，盤點建置太陽能、小水利發電系統。（示意圖／翻攝「竹山鎮長陳東睦」臉書粉專）



記者陳家祥／台北報導

為提升各縣市政府轄內易成孤島及偏鄉地區整體防救災能量，內政部消防署已完成13縣市184處防救災整備；國土署則盤點有太陽能光電需求共48處；小水力發電有需求4處。內政部長劉世芳說，盼透過中央與地方合作強化，讓易成孤島地區在遭受極端氣候天災威脅時，除讓災害降到最低外，仍能維持基本生活機能。

內政部長劉世芳指出，內政部於6月30日邀集中央跨部會、地方縣市政府及台灣電力公司共同研商，有太陽能光電需求48處中，台電公司表示已完成14處地區設置太陽光電、儲能、發電機及能源管理系統等規劃需求資訊，經濟部亦提供設置太陽光電及小水力發電設施單一窗口可供洽商諮詢。

後續國土署將持續調查，同時洽請台電公司協助評估建議，將經費需求彙整，提請行政院災害防救辦公室協調爭取建置經費以利提前部署，透過中央與地方合作強化，讓易成孤島地區在遭受極端氣候天災威脅時，除讓災害降到最低外，仍能維持基本生活機能。

劉世芳說，易成孤島地區目前都有傳統的柴油發電機，但想要在此之外近一步將太陽能、小水力發電等納入。她舉例，這次颱風在台南造成嚴重災情，電線桿倒塌，手機、濾水設備都不能用，資訊也無法流通，孤島地區需要有電解決基礎公共設施的問題

劉世芳提到，除了申請公務機關幫忙外，有些企業體也會有ESG要求，推動小水利設施跟太陽能板平均成本870萬，還可以省下台電從山下將電力送到山上過程中的能量耗損。