台鐵修章程「總經理不需具軌道背景」　工會批：危及安全

▲台鐵公司今召開董事會，並通過修正公司章程，刪除「總經理需具備軌道運輸相關背景」規定。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

台鐵公司今召開董事會通過修正公司章程，刪除「總經理需具備軌道運輸相關背景」規定，引發台鐵企業工會不滿。工會認為，此修正將影響決策品質，危及行車安全與公司永續發展，呼籲撤回。對此，台鐵公司表示，總經理仍應具交通運輸或經營管理實務經驗，此次僅取消增列「軌道」二字。

台鐵企業工會表示，台鐵公司董事會今天在資方人數居多的情況下，通過修正公司章程，刪除總經理需具備軌道運輸相關專業背景規定，但鐵路事業具有高度公共性與專業性，總經理一職關係全體員工權益與旅運安全，其專業背景應有一定門檻，以確保能正確掌握公司營運狀況，並有效指揮調度各項鐵路業務。

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工會指出，若總經理無相關專業經歷，恐將影響公司決策品質，進而危及行車安全與公司永續發展。原章程中對總經理資格的規定，是為確保公司治理穩健及維持鐵路專業體系的基本保障，任何變動應審慎評估，並與勞方充分溝通協商。

台鐵公司表示，依台鐵公司設置條例第11條規定，台鐵公司總經理人選應具交通運輸或經營管理實務經驗之專業背景，現行章程第15條也明訂總經理應具有交通運輸或經營管理實務經驗之專業背景，以確保該職位專業背景與能力。

台鐵公司指出，經去年1月24日第1屆董事會第2次會議及10月22日第1屆第9次會議審議通過，擬修正台鐵公司章程第15條第2項，增列總經理應具「軌道」經營管理實務經驗，但報經交通部後認為，增列「軌道」二字是增加條例所沒有的限制規範，已逾越條例規範範疇，因此維持現行條文。

台鐵公司表示，針對公司章程第15條第2項修正案，今天董事會決議維持原規定，除遵守行政程序法規定，並持續依法確保總經理專業背景，以發展健全的國營鐵路事業。