不爽上廁所座位被佔！阿北台鐵車廂內突掏刀　恐嚇罪送辦

▲台鐵3247次列車14日發生旅客座位糾紛，王姓男子被控亮出陶瓷廚師刀，涉嫌恐嚇遭警方查辦。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台鐵3247次列車昨（14日）晚間發生旅客座位糾紛，王姓男子疑因座位問題與他人爭執，竟從揹包中取出陶瓷廚師刀「自保」，因涉嫌恐嚇，鐵警局高雄分局台南分駐所接獲報案後到場處理，目前已依法將刀械扣押，偵訊後依恐嚇罪嫌將王男函送偵辦。

鐵路警察局高雄分局台南所所長劉柏均指出，該起事件發生於14日傍晚6時35分，當時台鐵3247次列車停靠台南新市站時，警方接獲110報案稱有旅客攜帶刀械與人發生衝突。列車抵達台南站後，雙方已無肢體衝突，僅73歲王姓男仍在現場，另一名當事人年輕旅客則已離去，身份尚待查證。

經警方詢問，王男表示，自己上廁所時，被對方以包包佔用座位，雙方引發口角，為防對方攻擊才從後揹包內取出一把置於塑膠盒中的陶瓷廚師刀「自我防衛」，他並未實際揮舞或攻擊，他也在現場將刀械交付警方，供扣押調查。

鐵警局高雄分局台南分駐所偵訊後，將王男依恐嚇罪函送偵辦，並申請台鐵公司提供車廂監視影像，以釐清雙方實際爭執過程與行為事實。

警方呼籲，無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，恐違反《社會秩序維護法》第63條，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰；若涉有恐嚇行為，依《刑法》第305條，最高可處2年以下徒刑、拘役或9千元以下罰金，呼籲民眾切勿以激烈手段解決糾紛，以免誤觸法網。

鐵路警察強調，將持續於台南、高雄列車與站區強化巡邏與見警率，全力維護公共運輸安全。民眾如於列車上遭遇可疑狀況，除可撥打110報案，也可即時通報列車長或站務人員尋求協助，共同守護旅運秩序。