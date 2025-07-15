台鐵耗資3.9億元汰換內部通訊系統　明年底前啟用

▲台鐵電務處副處長曾喜盤（左）表示，更新後的電話通訊系統預計明年底啟用。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

台鐵自動電話系統及有線調度電話系統主要用於內部聯繫及通報，兩者分別已使用2、30年，因過於老舊導致維修困難，遇上天災又面臨中斷風險。台鐵公司113年啟動「電務智慧化提升計畫」，耗資3.9億元汰換，預計明年8月底完成，年底前啟用。

目前台鐵全線長達1065公里，涵蓋242個車站，列車調度及人員聯繫依賴自動電話系統及有線調度電話系統，前者建於民國80年，後者建於民國93年，因過於老舊、原廠停產，維修困難且通訊品質受限。台鐵表示，此次更新將全面導入現代化的光纖傳輸及網路交換設備，替代舊有銅纜與傳統交換機，提升訊號穩定度與清晰度。

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▲台鐵耗資3.9億元汰換通訊系統。（圖／台鐵）

台鐵電務處副處長曾喜盤說明，去年0403地震後，台鐵和仁及崇德段落石不斷，經常不小心將銅纜砸斷，導致許多小站電話不通，行控中心聯繫也出現問題，未來汰換的光纜是虛擬路由，就不會有類似問題。

曾喜盤表示，自動電話系統主要應用於全台車站行政作業及旅運調度作業，目前共有10500支門號，更新後將有14250支門號，並保留可擴充至4萬支門號量能；有線調度電話系統調度為行控中心與三等站以上副站長的專線電話，均為列車運行與緊急應變的重要工具，尤其在颱風、地震等天然災害導致列車停駛時，更仰賴穩定的通訊調整旅運計畫。

曾喜盤指出，此案於113年3月21日開工，預計明年完工，環島自動電話系統耗資約3.1億元、有線調度電話系統耗資約8千萬元，更新內容還包括台北、台中、高雄、花蓮共4套網路交換機、交換機閘道器56處、自動交換機工作站4套、通訊閘道器169台、行車調度有線電話總機2套、調度台整合型觸控終端機21套及各分駐所的查修工作站主機19套。

此外，曾喜盤也說，新設備用電量大幅降低，預估每年可節省超過30萬元電費，且設備採用通用IP技術，維護方便、成本低，並具備高度整合性。