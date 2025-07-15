丹娜絲風災嘉義農損未復原　王育敏勘災盼提升農業韌性

▲▼ 丹娜絲一周嘉義農民仍待援 立委王育敏勘災提救助方案提升農業韌性 。（圖／國民黨嘉義縣黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

丹娜絲颱風重創嘉義地區農業，連日豪雨強風造成民雄鄉西昌村、中和村香瓜農溫網室大面積破損，農作物損失慘重，布袋鄉養雞場及蛤蜊養殖業工寮房舍也遭受嚴重災損，儘管時隔一周災區仍尚未復原，國民黨立法委員王育敏接受陳情今（15）協同民雄鄉鄉長林于玲 、嘉義縣議員簡嘉億、蔡信典議員服務團隊、農業部農糧署羅山懿主任及農改場陳榮坤分場長等前往勘災，實地了解農民與業者災損狀況，協助農民儘速恢復正軌。

嘉義縣民雄鄉西昌村及中和村種植番茄與香瓜的溫網室，棚架結構遭颱風強風吹襲，大片網室棚架倒塌，香瓜只差三天即可收成，如今血本無歸損失慘重。嘉義青農表示，面對極端氣候農作收成量本就已經大不如前，今又遭遇嚴重風災，如果貸款無法延長的確會讓青農沒有意願繼續投入。

面對農民訴求，王育敏委員表示，國民黨黨團已規劃爭取提高災損補助，「這不是口號，而是責任，農民是我們國家的根本，政府絕不能讓他們孤軍奮戰。」她強調：「丹娜絲風災造成農損及住屋損害甚鉅，行政院應比照且優於113年因應凱米及山陀兒颱風所提出之風災災損溫網室設施重建輔導措施。」

除了農業受損，本次颱風也波及養雞場屋頂與蛤蜊養殖工寮與資材室。嘉義縣布袋養雞業者反應，由於颱風導致雞舍屋頂被吹掀，雞隻淋雨生病，恐疾病蔓延，不得不施打淘汰針處理病雞，但現行補助與雞隻成本根本杯水車薪，業者呼籲補助標準應更彈性、從寬認定。

嘉義縣蛤蜊協會也向王育敏委員當面陳情，表示這次風災導致漁塭資材室全損與屋頂半損，資材室平日存放生產工具以及虱目魚所需的飼料也都全部毁損，目前初維修估費用15萬之25萬之間，對漁民來說是一筆非常大的負擔，目前農業部並沒有針對資材室受損提出補助，希望立委能為漁民爭取到資材室維修補助費用。

對此王育敏委員表示，現有補助條件嚴苛不合理，住屋毀損部分，安遷救助金補助額度及標準，應該秉持從寬、從速、從優原則，協助災民盡速恢復正常生活，國民黨黨團也會提出更具體的方案。

她也指出，氣候變遷讓極端氣候事件頻率增加，農業風險控管與災後補償機制亟需改革，將推動修法，讓農損補助機制更具彈性與公平性，也希望行政部門能與立法院合作，共同打造更有韌性的農業體系。