教唆青少年暴力討債！花蓮警掃蕩犯罪集團　抄出槍彈毒、警用背心

▲警方查扣改造手槍、子彈及大批毒品。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為淨化社會治安、打擊組織犯罪，花蓮縣警察局與花蓮地方檢察署針對轄內幫派活動深入調查，發現由梁姓及林姓男子為首的兩大暴力犯罪集團，長期覬覦賭博、販毒與非法討債等不法利益，在花蓮地區吸收涉世未深的青少年加入幫派，教唆成員從事恐嚇、毀損等違法行為。



花蓮縣警察局刑警大隊5月間接獲報案，隨即與刑事警察局第二大隊及本局吉安分局組成專案小組展開調查。在地檢署江昂軒與葉柏岳兩位檢察官指揮下，於7月6日持搜、拘票，兵分多路展開行動，成功查獲以梁姓男子為首的9人暴力犯罪集團，及以林姓男子為首的5人暴力集團，並在梁姓為首之暴力集團查扣改造手槍1把、子彈19顆、依托咪酯類菸油10罐（總重1,349公克）、毒品咖啡包152包、含有第二級毒品成分之藥丸5顆、瓦斯槍2把、仿製刑警背心1件、彈殼1批及刀械等證物。

▲2案合計逮捕14黑幫成員移送地檢署偵辦。

警方表示，全案已依違反組織犯罪、毒品、槍砲、恐嚇取財、妨害自由及妨害秩序等罪嫌，將14人解送花蓮地檢署偵辦。

花蓮縣警察局長陳百祿指出，幫派集團經常透過販毒、賭博、暴力恐嚇等手段牟取暴利，甚至操控青少年從事非法行為，對公共秩序與人民生命財產安全構成嚴重威脅。此次行動為掃黑、肅槍、緝毒聯合打擊的豐碩成果，顯示警方對黑幫勢力「零容忍」的堅定態度。

花蓮警方強調，將持續追查幕後金主與幫派組織運作脈絡，刨根溯源、斬斷金流，澈底清剿不法勢力。警方也呼籲民眾，若發現周遭有任何可疑或非法情事，應即通報警方，共同維護社區安寧與社會正義。

