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社會 社會焦點 保障人權

搭訕男喊來台買房同住　新竹女「想開啟不同人生」下場慘賠115萬

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）先前透過臉書認識一名郭姓網友，對方聲稱要來台灣買房與她一起生活，她也想開啟不同人生，便同意借出3個金融帳戶給對方使用，結果卻淪為詐團的人頭戶，因而挨告。新竹地院法官日前審理之後，判小美應賠償受害人115萬元。

女生,女性,OL,職場,工作,手機（示意圖／CFP）

▲小美自稱受到感情詐騙，但法官仍判她應賠償受害人115萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美在2023年4月間將名下3個金融帳戶的帳號、密碼，透過LINE傳送給郭男，並依照指示設定另外5個約定轉帳帳戶；接著，該詐團成員以投資期貨可以獲利等話術，誘騙受害人匯款115萬元至小美的帳戶，受害人臨櫃辦理匯款，結果錢一匯進去立刻被轉帳一空。

受害人發現被騙之後，立刻報警，警方很快便循線找上小美。小美聲稱，郭男透過臉書主動與她搭訕攀談，等到取得她的信任，就說想來台灣買房和她一起生活，只是在台灣沒有帳戶，希望可以借用她的，而且每個帳戶匯款上限不可超過300萬元，所以需要多個帳戶，她想開啟不同的人生，這才答應借出帳戶。

雖然小美表示自己也是受害者，她也被郭男騙了10萬元，但新竹地院法官認為，當時她整整考慮了一天才答應借出帳戶，可見她早已預見出借帳戶給他人使用，有可能淪為詐團的利用工具，卻還是選擇將帳戶交給素未謀面的郭男使用，縱使她沒有幫助犯洗錢罪之故意，仍具有過失。

法官指出，小美提供帳戶的行為，與受害人被騙錢具有因果關係，小美自應負起共同侵權行為人的責任，最終仍判她應賠償受害人115萬元，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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