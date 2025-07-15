老爸堅信「穩賺不賠」退休計畫！一家慘毀　兒嘆：他永遠離開了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

詐騙集團猖獗，受害者不計其數。資深媒體人狄志為今發文分享，一段讓人心碎的家庭悲劇，有粉絲寫信透露，父親誤信虛擬貨幣投資，從幾萬元小試水溫，到最終房屋抵押、貸款上千萬，怎料詐騙平台無預警關閉，讓債務壓頂的他最終走上絕路，「一場虛擬貨幣的局，把他們家整個人生都吞掉了。」

狄志為在臉書提到，一開始是手機跳出關於虛擬貨幣投資的廣告，接著就有自稱「顧問」的人加LINE好友，每天傳獲利截圖、假學員留言，一個個看起來都像真的在賺錢，「他爸爸越看越心動，最後進入了一個投資平台，試著投了幾萬塊，而平台真的讓他提領成功，於是信心大增，開始投入大額金錢。」

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當家人發現後，開始不斷苦勸；然而，父親卻覺得大家在扯後腿，說他們眼光太短淺，跟不上時代，接著更貸款、搬錢，連母親的退休金都挪用了，最後甚至把房子抵押，借了上千萬，繼續「補倉」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

後來，他實在沒辦法，只好求助警方，刑事局的人親自上門說明，這個平台是詐騙、已經有多人報案；但父親仍堅持己見，只冷冷地回「警察懂什麼？這是國際金融新工具，你們不懂。」

該名粉絲淚道，隔天父親又去借錢，還騙媽媽說是拿去投資「穩賺不賠」的退休計畫，「APP最後當然關了，客服消失，LINE群解散，1千多萬就這樣不見了。我們全家癱在那裡，哭都哭不出來，最可怕的是爸爸還是不信，認為是暫時的技術問題，顧問說很快會回來，他們不會跑的。」

幾周後，平台遲遲沒有任何音訊，這時父親才恍然大悟，獨自坐在陽台發呆，連續兩天沒說話，直到第三天清晨，他留下一封手寫信，並永遠地離開了，而那封信裡寫著，「對不起，我害了你們。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

該名粉絲也透露，「該做的我們都做了，好在爸爸部分的人身保險有理賠，勉強還了房貸，至少家還在，媽媽跟妹妹仍有個遮風避雨的地方；但這件事，成了我們全家人一輩子的痛，即便事情發生到現在已經快一年，想起來還是很難過。」

最後，狄志為直言，「如果你正在看這篇文章，如果你身邊也有那種死都不聽勸的親人、朋友，請你用力讓他們看看這個故事。有些事不是危言聳聽，不是多管閒事，而是真的可能會家破人亡。」

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