轟南部災損嚴重賴清德還在大罷免　藍：南鯤鯓牌樓倒就是警告

▲國民黨團召開「綠營肥貓月領17萬搞惡罷 涉期約賄選檢調不敢查」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

中度颱風「丹娜絲」已經過去9天，雲嘉南地區農損、災損到現在仍舊未能復原，但總統賴清德和副總統蕭美琴分別到災區勘災時，卻說「不能什麼事都靠國軍」、「社區要利用天災做訓練」、「規定國軍不能進民宅」、「學生要返鄉救災」等。國民黨團轟，請賴清德不要把心思放在大惡罷上面，當看到南鯤鯓牌樓倒塌時，賴清德是否該思考，是否該讓老百姓安居樂業了？人要照天理，天理才會照甲子。

「丹娜絲」在7月6日深夜侵襲台灣南部地區，重創台南、嘉義、高雄等地，造成嚴重災害，吹倒2500支電線桿，3座輸電設備毀損，70多萬戶停電。颱風已經過去第9天，台南還有千戶仍處於停電、斷訊狀況。

藍委翁曉玲表示，賴清德和蕭美琴先後前往勘災，但是看看他們對災民所說的話，真正了解災民辛酸和痛苦嗎？這次颱風造成嚴重農損，甚至有些房舍屋頂遭颱風掀掉，正需要國軍協助清理善後，但看看賴總統對災民說了些什麼：「不能什麼事都靠國軍」、「社區要利用天災做訓練」、「規定國軍不能進民宅」。

翁曉玲指出，近10年來，國軍在許多次風災當中，都會投入相當兵力協助災民，包括2020年風災造成南部大淹水，國軍立即進駐台南、嘉義地區，協助清淤和防疫工作。難道這次南部再次遭受嚴重風災，就不需要國軍投入協助災民？反而要災民自力救濟？賴清德說出這樣的話，還有人性嗎？

翁曉玲說，根據《災害防救法》第35條第4項：「直轄市、縣（市）政府及中央災害防救業務主管機關，無法因應災害處理時，得申請國軍支援。」規定縣市政府可申請國軍協助救災，賴清德竟然可以冷血到「不能什麼事都靠國軍」。

陳玉珍也說，根據《災害防救法》第35條第4項除前段可申請國軍支援，後段更明確規定「但發生重大災害時，國軍應主動協助災害防救。」陳玉珍表示，她來自金門，打從心裡就對「民敬軍、軍愛民」的信念堅定不移，更相信國軍願意出動幫助災民，沒想到賴總統卻說「不能什麼事都靠國軍」，想要協助災民的國軍的指揮官，還敢出動嗎？

陳玉珍疑惑，看到賴清德和災民的對話，怎麼都是答非所問？當災民說手機至今沒訊號，賴清德當場問消防署長和綠委郭國文，因為是中華電信都有訊號，就回問災民你為什麼會沒訊號？難道賴總統不知道，除了中華電信，台灣還有台灣大和遠傳兩家電訊業者嗎？賴總統甚至要房屋屋頂被風吹到掀開的老人家，自己爬上屋頂蓋公所提供的帆布。

陳玉珍感慨的表示，若災民自己有辦法處理，早就自己動手了，還需要等到總統來才要求協助嗎？賴能不能有點同理心？台南有老婦停電點蠟燭不慎發生火災身亡，有老翁爬上屋頂整理鐵皮，不慎跌倒身亡，難道賴總統沒有半點同理心去感受災民需要幫忙嗎？

陳玉珍向賴清德喊話，不要把心思放在大惡罷上面，不要心心念念要把「十講」說完。俗話說，「人無照天理，天無照甲子。」看到南鯤鯓牌樓倒塌時，賴總統是否該思考，是否該讓老百姓安居樂業了？人要照天理，天理才會照甲子。

