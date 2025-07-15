　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟南部災損嚴重賴清德還在大罷免　藍：南鯤鯓牌樓倒就是警告

▲▼國民黨團 召開 綠營肥貓月領17萬搞惡罷 涉期約賄選檢調不敢查 記者會 陳玉珍 翁曉玲 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「綠營肥貓月領17萬搞惡罷 涉期約賄選檢調不敢查」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

中度颱風「丹娜絲」已經過去9天，雲嘉南地區農損、災損到現在仍舊未能復原，但總統賴清德和副總統蕭美琴分別到災區勘災時，卻說「不能什麼事都靠國軍」、「社區要利用天災做訓練」、「規定國軍不能進民宅」、「學生要返鄉救災」等。國民黨團轟，請賴清德不要把心思放在大惡罷上面，當看到南鯤鯓牌樓倒塌時，賴清德是否該思考，是否該讓老百姓安居樂業了？人要照天理，天理才會照甲子。

「丹娜絲」在7月6日深夜侵襲台灣南部地區，重創台南、嘉義、高雄等地，造成嚴重災害，吹倒2500支電線桿，3座輸電設備毀損，70多萬戶停電。颱風已經過去第9天，台南還有千戶仍處於停電、斷訊狀況。

藍委翁曉玲表示，賴清德和蕭美琴先後前往勘災，但是看看他們對災民所說的話，真正了解災民辛酸和痛苦嗎？這次颱風造成嚴重農損，甚至有些房舍屋頂遭颱風掀掉，正需要國軍協助清理善後，但看看賴總統對災民說了些什麼：「不能什麼事都靠國軍」、「社區要利用天災做訓練」、「規定國軍不能進民宅」。

翁曉玲指出，近10年來，國軍在許多次風災當中，都會投入相當兵力協助災民，包括2020年風災造成南部大淹水，國軍立即進駐台南、嘉義地區，協助清淤和防疫工作。難道這次南部再次遭受嚴重風災，就不需要國軍投入協助災民？反而要災民自力救濟？賴清德說出這樣的話，還有人性嗎？

翁曉玲說，根據《災害防救法》第35條第4項：「直轄市、縣（市）政府及中央災害防救業務主管機關，無法因應災害處理時，得申請國軍支援。」規定縣市政府可申請國軍協助救災，賴清德竟然可以冷血到「不能什麼事都靠國軍」。

▲▼國民黨團 召開 綠營肥貓月領17萬搞惡罷 涉期約賄選檢調不敢查 記者會 陳玉珍 翁曉玲 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

陳玉珍也說，根據《災害防救法》第35條第4項除前段可申請國軍支援，後段更明確規定「但發生重大災害時，國軍應主動協助災害防救。」陳玉珍表示，她來自金門，打從心裡就對「民敬軍、軍愛民」的信念堅定不移，更相信國軍願意出動幫助災民，沒想到賴總統卻說「不能什麼事都靠國軍」，想要協助災民的國軍的指揮官，還敢出動嗎？

陳玉珍疑惑，看到賴清德和災民的對話，怎麼都是答非所問？當災民說手機至今沒訊號，賴清德當場問消防署長和綠委郭國文，因為是中華電信都有訊號，就回問災民你為什麼會沒訊號？難道賴總統不知道，除了中華電信，台灣還有台灣大和遠傳兩家電訊業者嗎？賴總統甚至要房屋屋頂被風吹到掀開的老人家，自己爬上屋頂蓋公所提供的帆布。

陳玉珍感慨的表示，若災民自己有辦法處理，早就自己動手了，還需要等到總統來才要求協助嗎？賴能不能有點同理心？台南有老婦停電點蠟燭不慎發生火災身亡，有老翁爬上屋頂整理鐵皮，不慎跌倒身亡，難道賴總統沒有半點同理心去感受災民需要幫忙嗎？

陳玉珍向賴清德喊話，不要把心思放在大惡罷上面，不要心心念念要把「十講」說完。俗話說，「人無照天理，天無照甲子。」看到南鯤鯓牌樓倒塌時，賴總統是否該思考，是否該讓老百姓安居樂業了？人要照天理，天理才會照甲子。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／京華城案證人胡方瓊翻供　廉政署打臉：她看著筆電回答
第1人認是「紅姐炮友」！25歲健身鮮肉「性病檢驗」結果曝光
全台唯一牛蛙鍋開幕2年突熄燈　房東秒開25萬招租
傳娶13年女友庭瑄！陳柏霖婚事被爆後首露面
「逼每天抽血3次」女學生落淚！　台師大主任鞠躬道歉
柯文哲再開砲！轟北檢洩密勾結特定媒體：押我一人就好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

漢光實兵D7！模擬台北港遭共軍登陸　陸軍刺針、標槍飛彈部署伏擊

吳怡農：選民老闆每天都有權利要求換人試看看　但726罷免非常困難

轟南部災損嚴重賴清德還在大罷免　藍：南鯤鯓牌樓倒就是警告

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

1萬元只能買冰箱？　柯志恩轟卓榮泰：別再耍嘴皮子趕快編預算

影／賴清德視導漢光「建立更強大擊殺鏈」　增程型雄三飛彈車曝光

卓榮泰稱1萬只能買冰箱　朱立倫酸：院長不知1萬能買多少物資

野百合學運聯盟：支持大罷免　「人民有權收回賦予代議士的權力」

友邦總統喊賴清德下月到訪！林佳龍人在巴拉圭　臉書發文憶1事

漢光意外！志航基地V150裝甲車翻覆　空軍曝官兵傷勢：已派員調查

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

【火焰衝破門】電池廠爆炸瞬間！ 員警逃命慘摔現場超驚險

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【泰格與雪兒】刮鬍刀1

漢光實兵D7！模擬台北港遭共軍登陸　陸軍刺針、標槍飛彈部署伏擊

吳怡農：選民老闆每天都有權利要求換人試看看　但726罷免非常困難

轟南部災損嚴重賴清德還在大罷免　藍：南鯤鯓牌樓倒就是警告

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

1萬元只能買冰箱？　柯志恩轟卓榮泰：別再耍嘴皮子趕快編預算

影／賴清德視導漢光「建立更強大擊殺鏈」　增程型雄三飛彈車曝光

卓榮泰稱1萬只能買冰箱　朱立倫酸：院長不知1萬能買多少物資

野百合學運聯盟：支持大罷免　「人民有權收回賦予代議士的權力」

友邦總統喊賴清德下月到訪！林佳龍人在巴拉圭　臉書發文憶1事

漢光意外！志航基地V150裝甲車翻覆　空軍曝官兵傷勢：已派員調查

朱銘美術館「夏夜0元」僅2天！擊鼓、煙火秀必看　還有免費接駁車

搶救更生人！嘉義檢察長蔡宗熙親授詐騙反毒知識

丹娜絲重創阿里山林鐵！本線198處損毀搶修完成　7/15恢復運行

求美不娘！男性保養市場3年暴增70%　從一塊肥皂到改寫審美主流

漢光實兵D7！模擬台北港遭共軍登陸　陸軍刺針、標槍飛彈部署伏擊

孕婦受菸害將引發DNA甲基化異常　恐讓胚胎與胎兒都異常

首爾直擊／Saja Boys「真人隊長」到場！　安孝燮聳肩跳舞⋯全場記者超嗨

黃小柔愛車被追撞嚇壞！　老公神救援她讚man慘：又戀愛了

空姐曝搭飛機上廁所「2黃金時段」！完美避開人潮　不用排隊

林子偉明星賽與兩大傳奇捕手拚準度！苦笑：一開始想說為什麼是我？

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

政治熱門新聞

快訊／沈伯洋母親逝世　享壽68歲

多位退役軍官猛酸漢光被北京引用　軍方人士怒：無恥領退休俸

葉元之路口宣講遭「罷免支持者」辱罵、出手攻擊　脫序畫面全都錄

台灣民意民調／再度死亡交叉！　賴清德滿意度重挫5.8個百分點

注意！明天起城鎮韌性演習　小心被罰15萬！各地演習時間看這裡

漢光首全封萬板大橋！雲豹甲車在台北市開火

轟在野黨普發1萬違法違憲　卓榮泰怒：讓他們沒有機會再亂審

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

漢光意外！志航基地V150裝甲車翻覆　空軍曝官兵傷勢：已派員調查

普發現金1萬元三讀　國民黨立委全數捐社福

快訊／告別博愛座！立院三讀《身障權法》　改名「優先席」

葉元之哭哭！阿嬤街訪「做得好啊」：但要罷免他

中共侵台時機早曝光　綠委：漢光絕不是劇本

快訊／不忍了！國民黨遭控參加反罷免每人發500元　下午怒按鈴提告

更多熱門

相關新聞

吳怡農：選民老闆每天都有權利要求換人試看看　但726罷免非常困難

吳怡農：選民老闆每天都有權利要求換人試看看　但726罷免非常困難

大罷免將在7月26日進行首波24位藍委罷免案投票。對此，民防智庫「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農今（15日）表示，大罷免是改變政治文化重要的第一步，「要告訴民代，不是選上就為所欲為，而是每天都為『選民老闆』負責，每天『選民老闆』都有權利告訴民代，做得太糟糕了，要換一個人試試看」。但他也坦言，726罷免非常困難，因為民代這麼偏激的不管社會看法，一定是覺得在選區相當安全、顧好基本盤就能高枕無憂，這也是這次大罷免試圖去改變的。

柯志恩轟卓榮泰：別再耍嘴皮子趕快編預算

柯志恩轟卓榮泰：別再耍嘴皮子趕快編預算

影／賴清德視導漢光「建立更強大擊殺鏈」　增程型雄三飛彈車曝光

影／賴清德視導漢光「建立更強大擊殺鏈」　增程型雄三飛彈車曝光

卓榮泰稱1萬只能買冰箱　朱立倫酸：院長不知1萬能買多少物資

卓榮泰稱1萬只能買冰箱　朱立倫酸：院長不知1萬能買多少物資

野百合學運聯盟：支持大罷免　「人民有權收回賦予代議士的權力」

野百合學運聯盟：支持大罷免　「人民有權收回賦予代議士的權力」

關鍵字：

南部賴清德在大罷免南鯤鯓牌樓國民黨

讀者迴響

熱門新聞

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多骯髒事」

交保隔日發文鐵證團購主遭羈押禁見

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

李千娜21歲女兒登選秀節目！

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

即／才高調認愛模特女友　鄧佳華繳不出罰金入獄

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

快訊／BoA證實罹「骨骼缺血性壞死」！緊急入院開刀

小吃店掛紅布條　沒徵到先被罰30萬…徵才地雷曝

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

NONO性侵被判刑「站妻身後談商演」　朱海君堅情不變

快訊／沈伯洋母親逝世　享壽68歲

更多

最夯影音

更多

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面