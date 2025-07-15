　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰稱1萬只能買冰箱　朱立倫酸：院長不知1萬能買多少物資

▲▼國民黨台北市黨部7/5反惡罷大型宣講活動,國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨批評普發現金1萬元違憲，行政院長卓榮泰今（15日）也稱，民眾可能把錢拿去買冰箱或遙控飛機，無助國家發展，暗批藍白立委們不會審預算，呼籲大家不要再讓他們審了。國民黨主席朱立倫回應，顯然行政院長不知對人民來說1萬塊能買多少民生物資，也不知縱使是人民有餘裕購買國產電器，在面臨經濟動盪的今天，能給予國產供應鏈更多鼓舞。

朱立倫說，當前全球經濟面臨多重挑戰，持續的通膨壓力削弱了民眾的實質購買力，美國的關稅壁壘正重塑全球供應鏈，對台灣這樣高度依賴出口的經濟體，構成了可預見的外部風險。台灣的經濟，有發展，有壓力，也有風險。

朱立倫說，因應這樣的情況，國民黨率先提出「普發現金1萬元」的具體政策。普發現金是刺激消費、支持中小企業最直接且高效的政策工具。這不僅是短期紓困，更是應對外部衝擊、強化總體經濟韌性的一項戰略性工具。世界各主要經濟體，從南韓、新加坡到英國，也多採取類似的財政手段來應對此一變局，證明國民黨的主張，是負責任且符合國際趨勢的務實工具。更何況台灣過去幾年已經發放了4次消費券或現金。

朱立倫痛批，民進黨以「不是每個人都有繳稅」為由反對，這完全是沒有常識的說法。國家的稅收，來自於每一個人的日常生活，食衣住行育樂都要繳稅，16項主要稅收都來自人民。人人每天都在為國家財政做出貢獻。超收的稅金，部分還錢於民是天經地義的。

朱立倫質疑，民進黨為了政治鬥爭，卓榮泰為了反對普發1萬，竟然說1萬塊只能買遙控飛機或冰箱，遺憾民進黨仍保持「為反對而反對」的政治慣性，為台灣好的政策僅因政黨不同，就必須面臨重重阻礙。當公共政策的討論，淪為「只要是國民黨贊成，民進黨就反對」的零和賽局，被犧牲的，是國家的整體利益與民眾的福祉。

最後，朱立倫呼籲所有關心台灣未來的公民，7月26日共同做出理性的選擇，投下「不同意」票，不同意罷免，就是不同意民進黨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／京華城案證人胡方瓊翻供　廉政署打臉：她看著筆電回答
第1人認是「紅姐炮友」！25歲健身鮮肉「性病檢驗」結果曝光
全台唯一牛蛙鍋開幕2年突熄燈　房東秒開25萬招租
傳娶13年女友庭瑄！陳柏霖婚事被爆後首露面
「逼每天抽血3次」女學生落淚！　台師大主任鞠躬道歉
柯文哲再開砲！轟北檢洩密勾結特定媒體：押我一人就好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

漢光實兵D7！模擬台北港遭共軍登陸　陸軍刺針、標槍飛彈部署伏擊

吳怡農：選民老闆每天都有權利要求換人試看看　但726罷免非常困難

轟南部災損嚴重賴清德還在大罷免　藍：南鯤鯓牌樓倒就是警告

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

1萬元只能買冰箱？　柯志恩轟卓榮泰：別再耍嘴皮子趕快編預算

影／賴清德視導漢光「建立更強大擊殺鏈」　增程型雄三飛彈車曝光

卓榮泰稱1萬只能買冰箱　朱立倫酸：院長不知1萬能買多少物資

野百合學運聯盟：支持大罷免　「人民有權收回賦予代議士的權力」

友邦總統喊賴清德下月到訪！林佳龍人在巴拉圭　臉書發文憶1事

漢光意外！志航基地V150裝甲車翻覆　空軍曝官兵傷勢：已派員調查

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

【火焰衝破門】電池廠爆炸瞬間！ 員警逃命慘摔現場超驚險

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【泰格與雪兒】刮鬍刀1

漢光實兵D7！模擬台北港遭共軍登陸　陸軍刺針、標槍飛彈部署伏擊

吳怡農：選民老闆每天都有權利要求換人試看看　但726罷免非常困難

轟南部災損嚴重賴清德還在大罷免　藍：南鯤鯓牌樓倒就是警告

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

1萬元只能買冰箱？　柯志恩轟卓榮泰：別再耍嘴皮子趕快編預算

影／賴清德視導漢光「建立更強大擊殺鏈」　增程型雄三飛彈車曝光

卓榮泰稱1萬只能買冰箱　朱立倫酸：院長不知1萬能買多少物資

野百合學運聯盟：支持大罷免　「人民有權收回賦予代議士的權力」

友邦總統喊賴清德下月到訪！林佳龍人在巴拉圭　臉書發文憶1事

漢光意外！志航基地V150裝甲車翻覆　空軍曝官兵傷勢：已派員調查

丹娜絲重創阿里山林鐵！本線198處損毀搶修完成　7/15恢復運行

求美不娘！男性保養市場3年暴增70%　從一塊肥皂到改寫審美主流

漢光實兵D7！模擬台北港遭共軍登陸　陸軍刺針、標槍飛彈部署伏擊

孕婦受菸害將引發DNA甲基化異常　恐讓胚胎與胎兒都異常

首爾直擊／Saja Boys「真人隊長」到場！　安孝燮聳肩跳舞⋯全場記者超嗨

黃小柔愛車被追撞嚇壞！　老公神救援她讚man慘：又戀愛了

空姐曝搭飛機上廁所「2黃金時段」！完美避開人潮　不用排隊

林子偉明星賽與兩大傳奇捕手拚準度！苦笑：一開始想說為什麼是我？

閔熙珍被控「奪權」無罪！　HYBE火速提出抗辯：高院認定破壞合約

確定左膝半月板損傷　海神仍與邱子軒完成4年續約

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

政治熱門新聞

快訊／沈伯洋母親逝世　享壽68歲

多位退役軍官猛酸漢光被北京引用　軍方人士怒：無恥領退休俸

葉元之路口宣講遭「罷免支持者」辱罵、出手攻擊　脫序畫面全都錄

台灣民意民調／再度死亡交叉！　賴清德滿意度重挫5.8個百分點

注意！明天起城鎮韌性演習　小心被罰15萬！各地演習時間看這裡

漢光首全封萬板大橋！雲豹甲車在台北市開火

轟在野黨普發1萬違法違憲　卓榮泰怒：讓他們沒有機會再亂審

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

漢光意外！志航基地V150裝甲車翻覆　空軍曝官兵傷勢：已派員調查

普發現金1萬元三讀　國民黨立委全數捐社福

快訊／告別博愛座！立院三讀《身障權法》　改名「優先席」

葉元之哭哭！阿嬤街訪「做得好啊」：但要罷免他

中共侵台時機早曝光　綠委：漢光絕不是劇本

快訊／不忍了！國民黨遭控參加反罷免每人發500元　下午怒按鈴提告

更多熱門

相關新聞

柯志恩轟卓榮泰：別再耍嘴皮子趕快編預算

柯志恩轟卓榮泰：別再耍嘴皮子趕快編預算

行政院長卓榮泰今（15日）到高雄視察時，提及普發1萬可能只能買「冰箱」或「遙控飛機」，對國家發展無助益。國民黨立委柯志恩對此直言，「對你而言，1萬元也許只能買個遙控飛機和冰箱，但對許多民眾而言，這一萬塊卻是能夠解救燃眉之急的救命錢」，請卓榮泰院長不要再耍嘴皮，趕快編列預算，還稅於民，別再為了政治鬥爭，讓人民對政府寒心失望。

野百合學運聯盟：支持大罷免　「人民有權收回賦予代議士的權力」

野百合學運聯盟：支持大罷免　「人民有權收回賦予代議士的權力」

快訊／不忍了！國民黨遭控參加反罷免每人發500元　下午怒按鈴提告

快訊／不忍了！國民黨遭控參加反罷免每人發500元　下午怒按鈴提告

綠批普發現金違憲　賴昔要求發現金超時空打臉

綠批普發現金違憲　賴昔要求發現金超時空打臉

國民黨主張普發1萬合法合憲　藍營大老跨時空打臉

國民黨主張普發1萬合法合憲　藍營大老跨時空打臉

關鍵字：

卓榮泰普發現金朱立倫國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多骯髒事」

交保隔日發文鐵證團購主遭羈押禁見

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

李千娜21歲女兒登選秀節目！

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

即／才高調認愛模特女友　鄧佳華繳不出罰金入獄

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

快訊／BoA證實罹「骨骼缺血性壞死」！緊急入院開刀

小吃店掛紅布條　沒徵到先被罰30萬…徵才地雷曝

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

NONO性侵被判刑「站妻身後談商演」　朱海君堅情不變

快訊／沈伯洋母親逝世　享壽68歲

更多

最夯影音

更多

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面