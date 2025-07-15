卓榮泰稱1萬只能買冰箱　朱立倫酸：院長不知1萬能買多少物資

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨批評普發現金1萬元違憲，行政院長卓榮泰今（15日）也稱，民眾可能把錢拿去買冰箱或遙控飛機，無助國家發展，暗批藍白立委們不會審預算，呼籲大家不要再讓他們審了。國民黨主席朱立倫回應，顯然行政院長不知對人民來說1萬塊能買多少民生物資，也不知縱使是人民有餘裕購買國產電器，在面臨經濟動盪的今天，能給予國產供應鏈更多鼓舞。

朱立倫說，當前全球經濟面臨多重挑戰，持續的通膨壓力削弱了民眾的實質購買力，美國的關稅壁壘正重塑全球供應鏈，對台灣這樣高度依賴出口的經濟體，構成了可預見的外部風險。台灣的經濟，有發展，有壓力，也有風險。

朱立倫說，因應這樣的情況，國民黨率先提出「普發現金1萬元」的具體政策。普發現金是刺激消費、支持中小企業最直接且高效的政策工具。這不僅是短期紓困，更是應對外部衝擊、強化總體經濟韌性的一項戰略性工具。世界各主要經濟體，從南韓、新加坡到英國，也多採取類似的財政手段來應對此一變局，證明國民黨的主張，是負責任且符合國際趨勢的務實工具。更何況台灣過去幾年已經發放了4次消費券或現金。

朱立倫痛批，民進黨以「不是每個人都有繳稅」為由反對，這完全是沒有常識的說法。國家的稅收，來自於每一個人的日常生活，食衣住行育樂都要繳稅，16項主要稅收都來自人民。人人每天都在為國家財政做出貢獻。超收的稅金，部分還錢於民是天經地義的。

朱立倫質疑，民進黨為了政治鬥爭，卓榮泰為了反對普發1萬，竟然說1萬塊只能買遙控飛機或冰箱，遺憾民進黨仍保持「為反對而反對」的政治慣性，為台灣好的政策僅因政黨不同，就必須面臨重重阻礙。當公共政策的討論，淪為「只要是國民黨贊成，民進黨就反對」的零和賽局，被犧牲的，是國家的整體利益與民眾的福祉。

最後，朱立倫呼籲所有關心台灣未來的公民，7月26日共同做出理性的選擇，投下「不同意」票，不同意罷免，就是不同意民進黨。