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野百合學運聯盟：支持大罷免　「人民有權收回賦予代議士的權力」

▲▼民進黨祕書長林右昌,「護國大遶境」誓師。（圖／民進黨提供）

▲罷團「護國大遶境」誓師。（資料照）

記者杜冠霖／台北報導

野百合學運世代聯盟今（15日）發表聲明表示，他們曾以學生之名匯集社會各界的力量，終結中國國民黨一黨獨大與閹割民意的萬年國會，如今，他們雖已不再年輕，但當國民黨再次透過國會試圖弱化台灣的民主，聯合民眾黨以多數暴力破壞憲政體制，毫不掩飾地扮演中共勢力在台代理人的角色，此刻正是再次站出來的時候，支持大罷免。當代議政治偏離人民所託，人民有權力且也能透過制度，收回賦予代議士的權力與頭銜。

野百合學運世代聯盟聲明表示，三十五年前，他們曾以學生之名匯集社會各界的力量，要求終結中國國民黨一黨獨大與閹割民意的萬年國會、廢除中央得以遂行獨裁的動員戡亂臨時條款，召開國是會議討論落實民主的步驟，並籲請政府訂定政經時間改革表讓台灣的經濟實力搭配民主轉型躍上國際。

聲明指出，如今他們雖已不再年輕，但當中國國民黨再次透過國會試圖弱化台灣的民主，聯合台灣民眾黨以多數暴力破壞憲政體制，毫不掩飾地扮演中共勢力在台代理人的角色，癱瘓政府運作，弱化國防體質，使我們得來不易的民主陷於危殆，我們知道，這是再度挺身而出的時刻。

聲明強調，他們堅定支持公民團體發起的「大罷免」運動，不僅因為他們也是公民社會的一份子，更因為「大罷免」是台灣人民面對國會擴權、黑箱操作與親中勢力滲透下，展現制度修復力與民主免疫力的公民自救行動。它象徵他們這個世代所相信的價值：當代議政治偏離人民所託，人民有權力且也能透過制度，收回賦予代議士的權力與頭銜。

聲明全文如下：

基於以下理由，野百合學運世代支持「大罷免」行動：一、這是制衡失控國會的憲政自救行動，自去年二月起，藍白兩黨聯手架空國會，粗暴通過《立法院職權行使法》修正案與欲增修《藐視國會罪》，讓立委得以越過司法體系成為國家的「太上皇」。 這些法案未經實質協商、程序粗暴，違反五權分立，並引起公民團體的憤怒。去年五月由數萬群眾所參與的青鳥行動，向藍白聯手毀憲亂政的國會擴權法案提出了嚴正抗議，豈知藍白立委仍視民意於無物，持續在去年下半年挾人數優勢，跳過政黨協商，發動有史以來最大幅度的刪除與凍結預算，刻意讓行政部門陷入施政困境。

更讓人無法原諒的是，他們無視台灣面臨中共的嚴峻威脅，大幅削減國防預算，持續提出多項親中法案「直接威脅全體國人的生存安全」。「大罷免」是對此濫權的正當回應，是公民「不信任投票」的合法途徑，是一場以制度手段挽救制度破口的行動。

二、這是防堵中國滲透的重要防線：中共從未放棄對台併吞野心，其策略早已不限於軍事威脅，而是以認知戰、網路滲透、經貿收買與扶植島內代理人為主軸，企圖透過內部顛覆取代外部攻擊，讓台灣走向「被和平統一」與「自我投降」。 藍白兩黨內部已有眾多立委配合北京論述杯葛國防預算，阻擋執政黨所提的每一個強化國安法案、並透過社群平台散播疑美論。 這些行為不是合理的政治較勁，而是公然製造國安破口。

聲明提到，唯有透過大罷免，才能在現行體制內挫敗這些「偽民主，真滲透」的行為，並向中共傳遞明確訊號：我們不容許台灣的自由淪為你們交易的籌碼。 國民黨過去高舉反共的大旗，今日卻成為中共的最佳協力者，國民黨二戰後依靠美國支持才能生存，今日卻處處散播疑美言論，這種政黨人格的崩解與對長期國際盟友的背叛，說明了中國國民黨早已喪失理念、只剩投機，不值得被台灣人信任，唯有透過「大罷免」才能免除台灣為其所害。

三、這是遏止烏克蘭式悲劇的關鍵時刻：俄羅斯之所以能堂而皇之侵略烏克蘭，主因之一是烏克蘭在2014年以前曾選出親俄總統與國會，此舉造成國內親俄聲量壯大，烏東各州分離勢力高漲，直到2014年被俄羅斯併吞了克里米亞後，烏克蘭人才漸漸覺醒，但傷害早已造成，加上國防準備不及，以至於給了普丁在2022年發動戰爭的藉口。我們不能重蹈烏克蘭覆轍。若放任親共勢力操弄國會、削弱國防、癱瘓外交，台灣將成為中共效法俄羅斯處理「內部問題」的最佳範本。 我們現在就必須清除國會內的親中代理人，此時仍是我們可用最小代價換取最大安全的機會，公民社會需好好把握。

四、這是對國際社會展示保衛意志的關鍵時刻：從近年來G7領袖峰會的聯合聲明、北約峰會公報、歐盟主席的重申，日、英首相與紐、澳總理的發言等，國際民主陣營皆不斷地加強對台灣的支持，這表示大家對中共的本質已有清楚共識。 而美國在「重返印太戰略」的框架下，持續增加對台的軍售更傳遞了清晰的挺台立場。 此刻世界正在觀察：台灣人民是否有自我防衛的堅定決心？ 若我們自己蒙蔽雙眼縱容親共立委將台灣國會變成香港立法會，當未來中共進犯時，國際社會將難有對台援助的正當性。 因此「大罷免」，是台灣對盟友最具說服力的行動。

五、這是一場一舉多得的民主防衛戰：「大罷免」若能成功，台灣除了能掃除親共勢力滲透國會，也能終結投機政黨操弄關鍵席次，讓台灣民眾黨無法繼續透過國會「關鍵少數」玩弄民主。 此外，大罷免亦可讓韓國瑜失去國會代表性。 他已被高雄市民與總統大選二次淘汰，此時卻因為藍白挾多數而推舉他擔任議長，其戲謔風格的發言屢引起爭議，在主持議事上明顯偏頗、無視程序正義。 唯有透過「大罷免」，改變國會結構，才能免去他挾國會多數黨龍頭玩弄國會議長一職的正當性。

六、台灣人現在的機會成本，比以色列低太多：當以色列面臨國家存亡危機時，全球猶太人爭相買機票返國，欲親自從軍保衛家園。 今天我們台灣人只需要買一張車票，在7月26日當天回家鄉投下罷免票，就能阻止親共立委繼續操弄國會出賣台灣。我們要問自己：難道要等到失去自由、失去台灣、失去未來，才來後悔「當年為何沒回家投票」嗎？

七、這是世代交棒與價值重申的重要時刻：我們欣喜地看到，這場「大罷免」由年輕世代主導，以網路串連、在地動員、去中心化的方式在各種場域進行。 我們當年在自由廣場的精神，以及世世代代台灣人爭取民主捍衛台灣的精神皆已被參與大罷免的青年志工與市民朋友完美承繼。 他們的這場行動，我們每一個愛台灣的世代都不能缺席，我們要延續守護台灣的精神，一起完成這場未竟的民主工程。

聯盟呼籲所有台灣公民，請在7月26日回到家鄉踴躍參與投票，用您手中的一票守護台灣。 各界民間團體、專業人士、民主前輩們也請一同發聲，讓罷免行動成為全民運動。 我們也呼籲媒體與知識份子揭露事實、破除認知戰，讓人民能做出合宜的選擇。 我們更要讓國際社會理解並讚揚台灣這場罷免行動，見證台灣清除親共勢力的決心以及展現民主自癒的強大力量。

野百合學運世代聯盟提到，1990年那個春天，來自四面八方的學子群聚廣場對抗黨國巨獸，推動時代的改變。 今日，我們更加堅信：只要公民願意站出來，民主就不會沉淪。 這一場大罷免，是為了避免未來我們的孩子在香港化的台灣社會裡質問：「為什麼你們當年沒有阻止它？」 切莫留待未來譴責我們今日的沉默，而要於現在勇敢留下奮起的身影。
 

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