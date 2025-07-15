吳怡農：選民老闆每天都有權利要求換人試看看　但726罷免非常困難

▲民防智庫「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免將在7月26日進行首波24位藍委罷免案投票。對此，民防智庫「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農今（15日）表示，大罷免是改變政治文化重要的第一步，「要告訴民代，不是選上就為所欲為，而是每天都為『選民老闆』負責，每天『選民老闆』都有權利告訴民代，做得太糟糕了，要換一個人試試看」。但他也坦言，726罷免非常困難，因為民代這麼偏激的不管社會看法，一定是覺得在選區相當安全、顧好基本盤就能高枕無憂，這也是這次大罷免試圖去改變的。

吳怡農接受節目《POP撞新聞》專訪談到大罷免，他表示，罷免案是民主機制、民主文化出了問題，而公民團體試圖提出解決方案的一個結果，民主制度大家都很清楚，一人一票投到投票箱，多數的人選出民意代表，少數遵從多數的決定，多數也有自己的義務好好做好工作，每4年再來應徵一次這份工作。

吳怡農表示，現在為何說民主文化出現問題？選出來的民意代表，社會大眾看下來好像在胡搞、亂搞，例如，預算案連刪了什麼都不知道、重要國防建設、社會韌性建設也一直杯葛，當選出來的人阻礙國家健全發展、不符合選民老闆的期待時，該怎麼辦？再胡搞四年嗎？

吳怡農說，因此大家看到這次公民團體提出方案，當選出來的人表現真的很差的時候，啟動同樣的民主機制，回到投票所，一樣以一人一票的方式，希望能提早解雇、換一個更認真工作的人。

吳怡農再說，這也是為什麼這次罷免案不是一、兩個人被罷免，而是同時二十幾個人被罷免，這也顯示社會大眾對國民黨集體的工作表現多麼不滿意。

接著，吳怡農直言，國民黨學錯教訓，他們把罷免當作政黨競爭，試圖啟動反罷免動作，但卻沒有社會基礎，跟公民團體的罷免運動有很大的不同，因為公民團體來自基層，這群沒有政治基礎、選舉經驗的人看不下去，因此從草根啟動的罷免運動，這也是為何可貴，當然後來有政黨的加入、有組織的加盟，可是大家不要忘記這是公民團體開始的。

吳怡農認為，大罷免除了去投票之外，還是要回到民主制度，大家也要看清楚這是改變政治文化很重要的第一步，「大家要告訴民意代表，不是每4年選一次就好，不是選上就可以為所欲為，而是要每一天都為『選民老闆』負責，每一天『選民老闆』都有權利告訴民意代表，你做得太糟糕了，我要重新換一個人試試看」。

被問到身為選民怎麼看待大罷免？吳怡農說，大家一定是失望的，才會支持罷免案，這種失望不只是針對一個民代的投票紀錄，而是集體多數如何濫用這麼重要的責任，沒有好好嚴肅看待在立法院扮演的角色，所以才會有這麼多團體遍地開花，自發性推動罷免。

吳怡農強調，但必須說726非常的困難，因為會有這麼偏激的民意代表，不管社會大眾的看法，一定是覺得在選區相當安全、覺得顧好基本盤，用老方式做政治就能高枕無憂，這也是這次大罷免試圖去打破、去改變的。

最後，被問到蔣萬安稱王鴻薇很危險的看法，吳怡農說，每一個人選舉都會喊危險、急救，這當然是催票的方式，但在中山區已經看到那麼多的王鴻薇的看板，就可以看到是國民黨投入多少資源在保護位子。