　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農：選民老闆每天都有權利要求換人試看看　但726罷免非常困難

▲壯闊台灣聯盟理事長吳怡農出席更生少年關懷協會成立30週年特展記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民防智庫「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免將在7月26日進行首波24位藍委罷免案投票。對此，民防智庫「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農今（15日）表示，大罷免是改變政治文化重要的第一步，「要告訴民代，不是選上就為所欲為，而是每天都為『選民老闆』負責，每天『選民老闆』都有權利告訴民代，做得太糟糕了，要換一個人試試看」。但他也坦言，726罷免非常困難，因為民代這麼偏激的不管社會看法，一定是覺得在選區相當安全、顧好基本盤就能高枕無憂，這也是這次大罷免試圖去改變的。

吳怡農接受節目《POP撞新聞》專訪談到大罷免，他表示，罷免案是民主機制、民主文化出了問題，而公民團體試圖提出解決方案的一個結果，民主制度大家都很清楚，一人一票投到投票箱，多數的人選出民意代表，少數遵從多數的決定，多數也有自己的義務好好做好工作，每4年再來應徵一次這份工作。

吳怡農表示，現在為何說民主文化出現問題？選出來的民意代表，社會大眾看下來好像在胡搞、亂搞，例如，預算案連刪了什麼都不知道、重要國防建設、社會韌性建設也一直杯葛，當選出來的人阻礙國家健全發展、不符合選民老闆的期待時，該怎麼辦？再胡搞四年嗎？

吳怡農說，因此大家看到這次公民團體提出方案，當選出來的人表現真的很差的時候，啟動同樣的民主機制，回到投票所，一樣以一人一票的方式，希望能提早解雇、換一個更認真工作的人。

吳怡農再說，這也是為什麼這次罷免案不是一、兩個人被罷免，而是同時二十幾個人被罷免，這也顯示社會大眾對國民黨集體的工作表現多麼不滿意。

接著，吳怡農直言，國民黨學錯教訓，他們把罷免當作政黨競爭，試圖啟動反罷免動作，但卻沒有社會基礎，跟公民團體的罷免運動有很大的不同，因為公民團體來自基層，這群沒有政治基礎、選舉經驗的人看不下去，因此從草根啟動的罷免運動，這也是為何可貴，當然後來有政黨的加入、有組織的加盟，可是大家不要忘記這是公民團體開始的。

吳怡農認為，大罷免除了去投票之外，還是要回到民主制度，大家也要看清楚這是改變政治文化很重要的第一步，「大家要告訴民意代表，不是每4年選一次就好，不是選上就可以為所欲為，而是要每一天都為『選民老闆』負責，每一天『選民老闆』都有權利告訴民意代表，你做得太糟糕了，我要重新換一個人試試看」。

被問到身為選民怎麼看待大罷免？吳怡農說，大家一定是失望的，才會支持罷免案，這種失望不只是針對一個民代的投票紀錄，而是集體多數如何濫用這麼重要的責任，沒有好好嚴肅看待在立法院扮演的角色，所以才會有這麼多團體遍地開花，自發性推動罷免。

吳怡農強調，但必須說726非常的困難，因為會有這麼偏激的民意代表，不管社會大眾的看法，一定是覺得在選區相當安全、覺得顧好基本盤，用老方式做政治就能高枕無憂，這也是這次大罷免試圖去打破、去改變的。

最後，被問到蔣萬安稱王鴻薇很危險的看法，吳怡農說，每一個人選舉都會喊危險、急救，這當然是催票的方式，但在中山區已經看到那麼多的王鴻薇的看板，就可以看到是國民黨投入多少資源在保護位子。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／京華城案證人胡方瓊翻供　廉政署打臉：她看著筆電回答
第1人認是「紅姐炮友」！25歲健身鮮肉「性病檢驗」結果曝光
全台唯一牛蛙鍋開幕2年突熄燈　房東秒開25萬招租
傳娶13年女友庭瑄！陳柏霖婚事被爆後首露面
「逼每天抽血3次」女學生落淚！　台師大主任鞠躬道歉
柯文哲再開砲！轟北檢洩密勾結特定媒體：押我一人就好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

漢光實兵D7！模擬台北港遭共軍登陸　陸軍刺針、標槍飛彈部署伏擊

吳怡農：選民老闆每天都有權利要求換人試看看　但726罷免非常困難

轟南部災損嚴重賴清德還在大罷免　藍：南鯤鯓牌樓倒就是警告

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

1萬元只能買冰箱？　柯志恩轟卓榮泰：別再耍嘴皮子趕快編預算

影／賴清德視導漢光「建立更強大擊殺鏈」　增程型雄三飛彈車曝光

卓榮泰稱1萬只能買冰箱　朱立倫酸：院長不知1萬能買多少物資

野百合學運聯盟：支持大罷免　「人民有權收回賦予代議士的權力」

友邦總統喊賴清德下月到訪！林佳龍人在巴拉圭　臉書發文憶1事

漢光意外！志航基地V150裝甲車翻覆　空軍曝官兵傷勢：已派員調查

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

【火焰衝破門】電池廠爆炸瞬間！ 員警逃命慘摔現場超驚險

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【泰格與雪兒】刮鬍刀1

漢光實兵D7！模擬台北港遭共軍登陸　陸軍刺針、標槍飛彈部署伏擊

吳怡農：選民老闆每天都有權利要求換人試看看　但726罷免非常困難

轟南部災損嚴重賴清德還在大罷免　藍：南鯤鯓牌樓倒就是警告

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

1萬元只能買冰箱？　柯志恩轟卓榮泰：別再耍嘴皮子趕快編預算

影／賴清德視導漢光「建立更強大擊殺鏈」　增程型雄三飛彈車曝光

卓榮泰稱1萬只能買冰箱　朱立倫酸：院長不知1萬能買多少物資

野百合學運聯盟：支持大罷免　「人民有權收回賦予代議士的權力」

友邦總統喊賴清德下月到訪！林佳龍人在巴拉圭　臉書發文憶1事

漢光意外！志航基地V150裝甲車翻覆　空軍曝官兵傷勢：已派員調查

搶救更生人！嘉義檢察長蔡宗熙親授詐騙反毒知識

丹娜絲重創阿里山林鐵！本線198處損毀搶修完成　7/15恢復運行

求美不娘！男性保養市場3年暴增70%　從一塊肥皂到改寫審美主流

漢光實兵D7！模擬台北港遭共軍登陸　陸軍刺針、標槍飛彈部署伏擊

孕婦受菸害將引發DNA甲基化異常　恐讓胚胎與胎兒都異常

首爾直擊／Saja Boys「真人隊長」到場！　安孝燮聳肩跳舞⋯全場記者超嗨

黃小柔愛車被追撞嚇壞！　老公神救援她讚man慘：又戀愛了

空姐曝搭飛機上廁所「2黃金時段」！完美避開人潮　不用排隊

林子偉明星賽與兩大傳奇捕手拚準度！苦笑：一開始想說為什麼是我？

閔熙珍被控「奪權」無罪！　HYBE火速提出抗辯：高院認定破壞合約

【泰格與雪兒】刮鬍刀1

政治熱門新聞

快訊／沈伯洋母親逝世　享壽68歲

多位退役軍官猛酸漢光被北京引用　軍方人士怒：無恥領退休俸

葉元之路口宣講遭「罷免支持者」辱罵、出手攻擊　脫序畫面全都錄

台灣民意民調／再度死亡交叉！　賴清德滿意度重挫5.8個百分點

注意！明天起城鎮韌性演習　小心被罰15萬！各地演習時間看這裡

漢光首全封萬板大橋！雲豹甲車在台北市開火

轟在野黨普發1萬違法違憲　卓榮泰怒：讓他們沒有機會再亂審

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

漢光意外！志航基地V150裝甲車翻覆　空軍曝官兵傷勢：已派員調查

普發現金1萬元三讀　國民黨立委全數捐社福

快訊／告別博愛座！立院三讀《身障權法》　改名「優先席」

葉元之哭哭！阿嬤街訪「做得好啊」：但要罷免他

中共侵台時機早曝光　綠委：漢光絕不是劇本

快訊／不忍了！國民黨遭控參加反罷免每人發500元　下午怒按鈴提告

更多熱門

相關新聞

轟南部災損嚴重賴清德還在大罷免　藍：南鯤鯓牌樓倒就是警告

轟南部災損嚴重賴清德還在大罷免　藍：南鯤鯓牌樓倒就是警告

中度颱風「丹娜絲」已經過去9天，雲嘉南地區農損、災損到現在仍舊未能復原，但總統賴清德和副總統蕭美琴分別到災區勘災時，卻說「不能什麼事都靠國軍」、「社區要利用天災做訓練」、「規定國軍不能進民宅」、「學生要返鄉救災」等。國民黨團轟，請賴清德不要把心思放在大惡罷上面，當看到南鯤鯓牌樓倒塌時，賴清德是否該思考，是否該讓老百姓安居樂業了？人要照天理，天理才會照甲子。

柯志恩轟卓榮泰：別再耍嘴皮子趕快編預算

柯志恩轟卓榮泰：別再耍嘴皮子趕快編預算

卓榮泰稱1萬只能買冰箱　朱立倫酸：院長不知1萬能買多少物資

卓榮泰稱1萬只能買冰箱　朱立倫酸：院長不知1萬能買多少物資

野百合學運聯盟：支持大罷免　「人民有權收回賦予代議士的權力」

野百合學運聯盟：支持大罷免　「人民有權收回賦予代議士的權力」

總統投賴清德　「小英戰隊」最辣國文師失望：挺不下去

總統投賴清德　「小英戰隊」最辣國文師失望：挺不下去

關鍵字：

大罷免吳怡農國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多骯髒事」

交保隔日發文鐵證團購主遭羈押禁見

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

李千娜21歲女兒登選秀節目！

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

即／才高調認愛模特女友　鄧佳華繳不出罰金入獄

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

快訊／BoA證實罹「骨骼缺血性壞死」！緊急入院開刀

小吃店掛紅布條　沒徵到先被罰30萬…徵才地雷曝

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

NONO性侵被判刑「站妻身後談商演」　朱海君堅情不變

快訊／沈伯洋母親逝世　享壽68歲

更多

最夯影音

更多

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面