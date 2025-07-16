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被控逼學生抽血換學分　教練「亞洲一姐」曾是女足傳奇！背景曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台灣師範大學女足隊教練周台英去年遭踢爆要求選手配合研究計畫抽血，並威脅不配合就扣學分，此案經教育部調查確認為霸凌並建議學校解聘，但校方僅解除周的教練職務，再次引發爭議。據了解，周台英是台灣女子足球界的傳奇人物，曾獲得「一代木蘭女將」美譽，巔峰時期更是堪稱亞洲一姐，如今卻捲入抽血爭議，令球迷感到難以置信。

台師大女足抽血爭議。（圖／翻攝自YouTube／教育部體育署動滋Sports、畫面來源體育署）

▲周台英是女足界的傳奇人物。（圖／翻攝自YouTube／教育部體育署動滋Sports、畫面來源體育署）

民進黨立委陳培瑜去年11月底揭發，師大女足球員在非自願情況下，被教練要求成為實驗對象，被迫連續14天配合抽血、每日3次，且需從早上5時起床做到晚上9時，若有選手不願意配合，就會被扣住畢業學分、退學等手段威脅；甚至在選手抽血執行過程中，還曾出現由無醫事人員資格者採血的狀況，部分選手的研究補助受試者經費也遭教練以隊費名義集中回收。

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相關消息傳開之後引發各界關注，教育部在本月14日表明，此案違反人體研究法部分情節重大，並認定涉案教師對學生確有霸凌行為，建議學校予以解聘處分。然而，台師大雖然公開發表聲明，卻只是解除周台英的教練職務，仍保留台師大教職，此舉再次掀起爭議。

▲▼台師大體育室鞠躬道歉，台師大學運動與休閒學院院長王鶴森(白)，台師大學體育室主任李佳融(灰)。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲台師大學運動與休閒學院院長王鶴森（白衣）、台師大學體育室主任李佳融（灰衣）鞠躬道歉。（圖／范雲國會辦公室提供）

據了解，周台英14歲就被選進中華木蘭隊，成為亞洲女足第一中鋒，她曾帶領中華台北女子足球代表隊拿下1977年、1979年、1981年亞洲女子足球錦標賽冠軍，並在1979年獲選為最佳球員，巔峰時期堪稱是亞洲一姐。

周台英在1987年前往德國踢球，同時進修足球教練等相關資格，期間還幫助球隊拿下西德聯賽冠軍、西德冠軍盃冠軍；1989年她加入日本鈴與清水FC女子隊，奪下第一屆日本職業女子足球聯賽冠軍，成為當年的金靴獎得主。

周台英退役之後，一度離開足壇，後來轉往學校擔任女足教練，沒想到如今卻捲入抽血爭議事件。周台英13日曾透過校方公開一封手寫道歉信，內容提到，身為女足教練，對事件造成相關學生、師長及學校聲譽的傷害，她深感抱歉，「讓妳們的心情與情緒深受影響，也要向妳們說聲『對不起』！」

台師大女足抽血爭議。（圖／翻攝自Facebook／國立臺灣師範大學）

▲周台英的手寫道歉信。（圖／翻攝自Facebook／國立台灣師範大學）

不過，該封道歉信並未平息大眾怒火，甚至有校友留言對此感到憤怒，並呼籲校方提出具體補償方案。台師大15日發表聲明並向社會大眾致歉，表示教評會已對周師祭出5項懲處，教育部若對審議或有處理不當之虞，將再退回台師大重審。

【國立臺灣師範大學...

國立臺灣師範大學 National Taiwan Normal University 發佈於 2025年7月13日 星期日
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