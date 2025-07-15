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離譜！台師大女足遭威脅抽血換學分　王婉諭要求教育部加重處分

▲▼台師大一隅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台師大。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

去年台灣師範大學女足隊教練周台英遭踢爆，要求選手配合研究計畫抽血，若不配合就威脅扣學分。校方完成調查指出，抽血非由專業護理人員執行，事前未提供完整書面說明，並取得同意，不符人體研究法及相關規定。時代力量黨主席王婉諭今（15日）表示，學生不是實驗工具，教育部還要放任包庇犯罪的台師大到什麼時候？教育部應立即加重對台師大與涉案教練的處分，移送司法偵辦，提供學生一切法律上所需要的協助跟保護；徹查所有大學體育校隊中，是不是也有類似的濫權行徑。

王婉諭指出，根據學生指控，長達七年的時間裡，球隊教練要求隊員配合研究，每天清晨五點起床抽血，無醫療背景的學長姐充當技術人員，手法粗糙、不戴手套，甚至反覆插針。學生若不從，就面臨威脅退隊、扣學分，甚至被要求休學。原本應補貼給學生的研究費用，竟被教練私自挪用為球隊經費。

王婉諭痛批，這不是學術研究，這是長期、有系統的非法施暴與權力壓迫，然而面對學生鼓起勇氣揭露真相，台師大的反應卻是一連串的否認、推諉與公然說謊。校方聲稱「學生知情」、「程序合法」，直到輿論無法壓制，才被迫承認學生所言不假，才終於丟出一封冷冰冰的「手寫道歉信」想草草了事。

王婉諭質問教育部，打算繼續讓這樣的學校自我調查、自我審查、自我原諒嗎？繼續放任包庇犯罪的台師大到什麼時候？去年12月學生揭弊，監察院今年3月介入，5月教育部才終於認定台師大違法。但即使如此，台師大依然迴避關鍵問題，不懲處加害教練、不檢討體制問題，甚至讓其他教師繼續以羞辱言語打壓受害學生。

王婉諭要求，教育部應立即加重對台師大與涉案教練的處分，移送司法偵辦，提供學生一切法律上所需要的協助跟保護；徹查所有大學體育校隊中，是不是也有類似的濫權行徑。
 

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