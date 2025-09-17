　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

真的贏韓國！台灣人均GDP「22年以來」首度超車　韓媒揭3大原因

▲▼攝於今年4月的南韓首爾明洞。（圖／VCG）

▲南韓人均GDP預計今年被台灣超車。圖為今年4月的南韓首爾明洞。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

台灣人均GDP預期今年將是22年以來首度超越南韓。《朝鮮日報》分析南韓落後的3大原因，其中最關鍵的一點，就是南韓經濟成長動能停滯，而台灣卻找到半導體新引擎，2國發展軌跡正式出現黃金交叉。

報導指出，2003年南韓人均GDP超車台灣之後，分別在2007年與2016年，跨越2萬美元及3萬美元門檻，領先台灣4年與5年。然而，如今情勢完全逆轉，台灣將以南韓2倍的速度，衝破4萬美元大關。

專家分析，南韓落後台灣的最主要原因，就是「失去成長動力」。20年來，南韓10大出口項目僅有1項改變，除了半導體之外，全是1970至1980年代的傳統重化工業產品，例如汽車、石油製品等，未能找到新的經濟支柱。

相較之下，台灣透過「選擇與集中」策略，將資源全力投注晶圓代工領域，挖掘出新的成長引擎。天主教大學教授梁俊錫（音譯）還指出，「以中小企業為主的台灣，不像南韓那樣受到供應鏈或勞動力僵化問題的嚴重影響。」

台積電18廠,台積電晶圓第18廠,台積電南科18廠▲▼台積電晶圓第18廠位在台南南部科學園區。（圖／路透）

▲台灣政府對AI與半導體的提前佈局，也被認為是成功因素之一。（圖／路透）

其次，台灣政府提前佈局，將半導體與人工智慧（AI）共同列為「未來核心產業」，並且給予全力支持，也是超越南韓的一大原因。台灣前總統蔡英文宣布打造「亞洲矽谷」，更提出「AI島嶼」願景，每年投入GDP的1%發展AI。此外，政府為AI新創公司提供稅務優惠，並與台積電（TSMC）合作大幅擴增AI晶片生產基礎設施。

相較之下，南韓政府最近才喊出「AI G3（三大主要國家）」的目標，增加AI投資的經濟策略預算卻僅3兆韓元，相當於中國的6%、美國的10%。

最後，人才競爭力差距也值得注意。瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）「世界人才競爭力報告」顯示，台灣人才競爭力排名第17名，在亞洲位居第3，僅次於香港（第4名）和新加坡（第7名），並且遠遠贏過南韓（第37名）、中國（第38名）和日本（第40 位）。

在台灣，優秀人才最青睞半導體和AI等領域，薪資水準高，社會也普遍給予優待。南韓的情況卻恰恰相反，科學技術領域的核心人才，因為企業或學術待遇惡劣等問題而流向海外。根據南韓統計廳數據，南韓理工科博士學位人才流往海外的比例，從2020年的15.3%激增至去年的22.7%。相較之下，台灣同期數字卻從8.5%降至 7.2%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝欣穎狠甩王柏傑「2導火線曝」！友鬆口認了：稱不上是好老公人
18歲女大生最後身影曝！一身青春洋溢赴約　慘死街頭
4步驟預謀殺人！17歲陰險黑道小弟　借路人手機釣出女大生奪命
毒趴前警專女變網紅賣「維他命棒」恐罰8000萬　曾熱舞露雪乳
17歲角頭小弟31刀殺女友　律師：仗著未成年知道絕不會判死
149cm小隻女靠「神比例穿搭術」撐出170氣場　網封天花板
PEETA葛格「大麻風波」神反轉！藏鏡人曝光　同業慫恿前妻栽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美情報法案新條文　評估與台分享烏克蘭戰術軍備經驗

北京威脅不斷！　帛琉總統驚語：我們已經「處於戰爭狀態」

以色列展開大規模地面攻勢！　軍隊開入市中心追剿哈瑪斯

真的贏韓國！台灣人均GDP「22年以來」首度超車　韓媒揭3大原因

印航空難唯一倖存者創傷不敢搭飛機　家屬：恐永遠無法回英國

斑馬線坑洞20年沒補！　他塗鴉「大老二」火速修好

川普、莫迪互釋善意　緩和美印關稅緊張推進貿易協議

美保守派網紅柯克命案　22歲嫌遭求處7罪名「最重面臨死刑」

勞勃瑞福辭世　梅莉史翠普稱巨星殞落、珍芳達哀慟欲絕

川普：美國在委內瑞拉外海擊沉3艘運毒船

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

美情報法案新條文　評估與台分享烏克蘭戰術軍備經驗

北京威脅不斷！　帛琉總統驚語：我們已經「處於戰爭狀態」

以色列展開大規模地面攻勢！　軍隊開入市中心追剿哈瑪斯

真的贏韓國！台灣人均GDP「22年以來」首度超車　韓媒揭3大原因

印航空難唯一倖存者創傷不敢搭飛機　家屬：恐永遠無法回英國

斑馬線坑洞20年沒補！　他塗鴉「大老二」火速修好

川普、莫迪互釋善意　緩和美印關稅緊張推進貿易協議

美保守派網紅柯克命案　22歲嫌遭求處7罪名「最重面臨死刑」

勞勃瑞福辭世　梅莉史翠普稱巨星殞落、珍芳達哀慟欲絕

川普：美國在委內瑞拉外海擊沉3艘運毒船

作家H「163張性事細節」遭公開！控訴陳珮甄結伴霸凌　丟千人群組嘲笑

HONDA宣布「全新電動跨界」印度生產！主打入門首購族預計明年現身

快訊／台積電跌10元至1270　台股開盤下跌86點

第七波管制將滿1年　87%民眾擔心貸款不敢買房

宇宙能量高峰！　4生肖中秋前接好運

美情報法案新條文　評估與台分享烏克蘭戰術軍備經驗

「他要相信自己沒被棒球之神拋棄」　羅伯斯談史考特連2戰3上3下

北京威脅不斷！　帛琉總統驚語：我們已經「處於戰爭狀態」

新北10大秋季活動！風箏節周末登場、碧潭地景展迎國際人氣IP

以色列展開大規模地面攻勢！　軍隊開入市中心追剿哈瑪斯

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

國際熱門新聞

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

陌生男婚禮現身！夫妻4年後聽真相笑了

日翁買春激戰140少女！最小僅9歲

21歲女醫學生離奇失蹤！褲子被剪碎　「內褲高掛樹上」成唯一線索

UNIQLO創辦人談關稅：美將承受最大代價

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

3貓被「裝箱棄置」貓咖　箱內全是抓痕

美國好市多氣泡酒會自爆！緊急發信：別打開

川普致敬勞勃瑞福「他是當年最紅的」

等待降息獲利了結　美股收黑125點

勞勃瑞福辭世　梅莉史翠普稱巨星殞落、珍芳達哀慟欲絕

叫小姐變跨性別　英國老翁拒付費慘遭圍砍

川普4度延長TikTok寬限期　周五將與習近平通話確認協議

百隻猴子「越獄」街頭狂奔！失控攻進警局畫面曝光

更多熱門

相關新聞

RTX6000D晶片中國不買帳！　輝達年底恐面臨逾百萬顆龐大庫存

RTX6000D晶片中國不買帳！　輝達年底恐面臨逾百萬顆龐大庫存

外媒引述兩名消息人士指出，美國晶片大廠輝達（Nvidia）為中國市場量身打造的新款人工智慧（AI）晶片RTX6000D，市場需求表現不如預期。包括阿里巴巴、騰訊與字節跳動等中國科技巨頭目前都選擇觀望，並未下單採購。外界擔憂，輝達今年底前恐將生產150萬至200萬顆RTX6000D，若銷量持續疲弱，可能面臨大量庫存積壓風險。

台積電砸5兆搶攻房產開發！　創史上最大外國直接投資

台積電砸5兆搶攻房產開發！　創史上最大外國直接投資

上海女為愛嫁來台灣　怨2件事難融入

上海女為愛嫁來台灣　怨2件事難融入

加國點名台灣「駕駛行徑魯莽」：旅客赴台別騎車

加國點名台灣「駕駛行徑魯莽」：旅客赴台別騎車

韓男地鐵縱火遭求刑20年　檢轟恐攻等級

韓男地鐵縱火遭求刑20年　檢轟恐攻等級

關鍵字：

GDP台灣南韓半導體AI晶片台積電

讀者迴響

熱門新聞

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

王柏傑被分手超錯愕！

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

全台變天！　米塔颱風估明生成

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

上海女為愛嫁來台灣　怨2件事難融入

陌生男婚禮現身！夫妻4年後聽真相笑了

LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面