真的贏韓國！台灣人均GDP「22年以來」首度超車　韓媒揭3大原因

▲南韓人均GDP預計今年被台灣超車。圖為今年4月的南韓首爾明洞。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

台灣人均GDP預期今年將是22年以來首度超越南韓。《朝鮮日報》分析南韓落後的3大原因，其中最關鍵的一點，就是南韓經濟成長動能停滯，而台灣卻找到半導體新引擎，2國發展軌跡正式出現黃金交叉。

報導指出，2003年南韓人均GDP超車台灣之後，分別在2007年與2016年，跨越2萬美元及3萬美元門檻，領先台灣4年與5年。然而，如今情勢完全逆轉，台灣將以南韓2倍的速度，衝破4萬美元大關。

專家分析，南韓落後台灣的最主要原因，就是「失去成長動力」。20年來，南韓10大出口項目僅有1項改變，除了半導體之外，全是1970至1980年代的傳統重化工業產品，例如汽車、石油製品等，未能找到新的經濟支柱。

相較之下，台灣透過「選擇與集中」策略，將資源全力投注晶圓代工領域，挖掘出新的成長引擎。天主教大學教授梁俊錫（音譯）還指出，「以中小企業為主的台灣，不像南韓那樣受到供應鏈或勞動力僵化問題的嚴重影響。」

▲台灣政府對AI與半導體的提前佈局，也被認為是成功因素之一。（圖／路透）



其次，台灣政府提前佈局，將半導體與人工智慧（AI）共同列為「未來核心產業」，並且給予全力支持，也是超越南韓的一大原因。台灣前總統蔡英文宣布打造「亞洲矽谷」，更提出「AI島嶼」願景，每年投入GDP的1%發展AI。此外，政府為AI新創公司提供稅務優惠，並與台積電（TSMC）合作大幅擴增AI晶片生產基礎設施。

相較之下，南韓政府最近才喊出「AI G3（三大主要國家）」的目標，增加AI投資的經濟策略預算卻僅3兆韓元，相當於中國的6%、美國的10%。

最後，人才競爭力差距也值得注意。瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）「世界人才競爭力報告」顯示，台灣人才競爭力排名第17名，在亞洲位居第3，僅次於香港（第4名）和新加坡（第7名），並且遠遠贏過南韓（第37名）、中國（第38名）和日本（第40 位）。

在台灣，優秀人才最青睞半導體和AI等領域，薪資水準高，社會也普遍給予優待。南韓的情況卻恰恰相反，科學技術領域的核心人才，因為企業或學術待遇惡劣等問題而流向海外。根據南韓統計廳數據，南韓理工科博士學位人才流往海外的比例，從2020年的15.3%激增至去年的22.7%。相較之下，台灣同期數字卻從8.5%降至 7.2%。