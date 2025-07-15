大陸白牌平板銷台　3年前「Amazing A32」資安事件恐重演

▲刑事局逮捕透過蝦皮賣場傾銷偽冒標示劣質平板的陳姓主嫌，查扣大批平板。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導



刑事局偵九大隊15日宣布破獲大陸偽劣白牌平板透過蝦皮賣場傾銷台灣，凸顯另類的資安甚至是國安危機！早在2021年1月，當時台灣大哥大自有品牌手機Amazing A32爆發遭預植惡意程式資安事件，用戶個資被盜用、門號遭冒名開設帳號並捲入遊戲點數詐騙案，引發社會譁然。

事隔3年，刑事局查獲518台外觀仿蘋果iPad、內部卻為低規拼裝機的中國製平板電腦，這些平板也未經國家通訊傳播委員會（NCC）審核認證便流入蝦皮拍賣等網路平台傾銷，資安空窗與NCC監管問題再度浮上檯面。民眾只要透過網路賣場輸入「高配+平板」，就可找到一堆未經NCC審核、要價1-3千元標榜性能不惡的陸制白牌平板。







雖然台警獲報後迅速追查、破獲倉儲據點並逮捕主嫌，但值得關注的不僅是販賣虛假低劣平板的詐欺行為，更是這類產品在無NCC檢查核可情況下，透過網拍賣場在台灣大量流通，迄今未見主管機關NCC主動發動稽查、開罰，形同放任高風險通訊器材擴散至社會各角落。



根據《電信管理法》規定，所有在台販售的電信終端設備，均須經過NCC核發認證使得在市面上販售；刑事局查扣的這些白牌平板不僅未完成法定程序，銷售頁面更以「限量特價」、「高規低價」等字眼吸引消費者，卻無任何查驗證明。這些大陸偽劣的拼裝3C設備一旦被中國預置惡意程式，將可能重演A32資安災難，不僅可以輕鬆盜用台灣民眾個資、甚至可能被遠端操控發動網路攻擊風險，更有可能成為詐團與駭客犯罪的跳板。







令人質疑的是，面對如此龐大的市場亂象與高資安風險，NCC身為通訊器材主管審核機關，迄今未對平台違規販售行為進行專案稽查、開罰，也未建立快速下架、釐清電商平台和販售者的究責制度，刑事局偵九大隊查獲假平板事件，破案幕後突顯主管機關行政怠惰、3C網路產品查核制度儼然「做半套」。

未來NCC應正視大陸白牌平板、白牌手機等通訊設備傾銷台灣問題，針對網拍電商平台、業者與通路建立紮實的審核機制，才能有效杜絕類似A32資安事件重演，台灣民眾花錢買到偽劣3C產品，除通報警方查緝販賣業者，必須從源頭化監督管理，才能有效降低民眾深陷個資外洩風險。

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