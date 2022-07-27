假冒大甲媽基金會募善款　資訊公司老闆狂捲3400萬！警逮50人

記者張君豪／台北報導

刑事局27日宣布偵破假冒「大甲媽社會福利基金會」、「唐氏症基金會」、「育成基金會」等知名公益團體的詐騙集團，歹徒以預設捐款扣款設定錯誤名義詐騙善心捐款民眾，警方統計共有188人被騙，詐騙金額達3409萬元，警方逮捕幕後操盤的羅姓數位公司負責人（38歲、經查有詐欺前科）及集團共犯50人到案。

▲刑事局27日破獲假冒公益團體詐騙民眾善款的詐騙集團，逮捕羅姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局指出，經「165反詐欺專線」大數據發現，從2021年7月間起，有歹徒假冒公益團體名義，以「預設扣款設定錯誤」方式詐騙捐款人，嚴重影響國內上述公益團體形象及捐款收入；警方成立專案小組偵辦。



▲刑事局破獲假冒公益團體詐騙民眾善款的詐騙集團，起獲貓池發話器等設備。

刑事局偵一大隊調查，歹徒利用俗稱貓池（Modem POOL）的大量發話設備，一台貓池一次可安裝32個手機SIM卡，犯嫌利用此設備在蝦皮購物創立假帳號，以假交易方式產生虛擬銀行帳號後，讓利用假冒公益團體募捐方式讓民眾匯款到蝦皮錢包，其中一名被害人不察，多次捐款達506萬元，善款非但沒幫助到弱勢，反而進了詐騙集團口袋。

歹徒收到蝦皮錢包貨幣後，再透過場外交易購買泰達幣洗錢，再把交易帳戶交給境外收款團夥處分，藉此製造金流斷點規避警方查緝。警方循蝦皮賣場惡意帳號續追，發現都是羅男實際操控、位於新北市的波希數位有限公司所創，他與公司張姓員工創立數萬個蝦皮帳號，透過假交易模式創立虛擬帳號供被害人匯款。

刑事局5月24日兵分多路分赴雙北、桃園、台中、彰化、花蓮縣市搜索約談包含羅姓主嫌及其公司員工，旗下提款車手等同案共犯，並在該公司起獲查獲電話卡9445張、電腦主機9台、貓池主機24台、NOKIA手機5支、iPhone手機10支、9份分期使用協議書、三星平板電腦4台、營業登記文件11份、永豐銀行存摺9本、出口報單45張等贓證物。

羅姓主嫌到案後否認犯行，辯稱創立帳號後不知道遭歹徒使用詐騙，警詢後依觸犯詐欺、洗錢防制條例等罪嫌移新北地檢署續偵，檢察官複訊後裁定羅男20萬元交保、張姓員工等人5萬元交保候傳。

刑事局藉此呼籲善心捐款人，若接獲不明來電自稱公益團體，以「預設扣款設定錯誤」且更改捐款方式要求匯款至他人金融帳號，絕對是詐騙，民眾如有相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線求助。

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