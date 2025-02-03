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行政院下令：公務機關全面禁止使用DeepSeek

▲▼ 卓榮泰 李慧芝 行政院 114年度中央政府總預算相關說明 記者會 手語老師因為預算被刪 現場沒有了。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰正式指示，公務機關全面禁止使用DeepSeek。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

針對中國「杭州深度求索人工智慧基礎技術研究有限公司」所發布DeepSeek AI 服務產品，行政院發言人李慧芝今（3）日表示，行政院卓榮泰院長於今日上午召開政務會議時，即針對此一服務所可能產生的資安疑慮進行討論，在徵詢與會人員意見後，基於防範公務機關內部資訊等考量，即要求公務機關全面禁用DeepSeek AI 服務，以確保國家資通安全。

李慧芝表示，卓院長於會中強調，在數位正義的原則下，一切有關生成式AI的應用，都應該在符合法制與開放精神面下再行開發；而政府已經留意到DeepSeek AI服務在資料來源取得有違反著作權法相關法規的疑慮，而在模型語言訓練上也有思想審查、限制等資料偏異。

她說，對於使用DeepSeek AI服務所衍伸資料上傳中國的資安風險，目前尚未釐清也並未排除，甚至有違反個人資料保護、侵害個人隱私等疑慮，基於國家資通安全考量，數位發展部已特別警示公務機關與關鍵基礎設施等應限制使用 DeepSeek AI產品，以避免使用者相關數據或資訊被這類有資安疑慮的產品傳送，造成危害國家資通安全的疑慮。

李慧芝重申，我國從2019年行政院公布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，已明確要求中央與地方機關（構）、公立學校、公營事業、行政法人以及自行或委外營運提供公眾活動或使用之場地，限制使用危害國家資通安全產品。

她說，基此，卓院長也特別要求，公務機關原則全面禁用DeepSeek AI 服務；此外，數發部也指出，公立大學及研究機構如果有使用需求，則在依規定程序報准核可後，即得使用；而中央目的事業主管機關應督導資通安全管理法所定關鍵基礎設施提供者及政府捐助之財團法人參考辦理，以確保國家資通安全。

李慧芝指出，行政院鄭麗君副院長並於會中表示，在智慧國家2.0的政策方向下，臺灣需要更進一步發展AI應用技術，擴大各領域創新應用服務，不過仍應注意相關應用服務是否存在資安風險；卓院長即表示，臺灣是法治國家，公家機關依法行政是法治國家的基本原則，為加速完備智慧國家2.0政策，請林明昕政委、吳誠文政委以及劉鏡清政委加速強化、補足人工智慧基本法等AI法制以及資料治理相關法規，讓公務機關及民間單位有所依循，使人工智慧應用產業面能更有更進一步的發展。

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