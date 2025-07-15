卓榮泰稱普發1萬只能買遙控飛機、冰箱　網友洗版轟：吹冷氣講幹話

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰今（15日）高雄視察卻稱「普發1萬可能只能買遙控飛機、冰箱，對國家有助益嗎？」此話一出，立即引起網友不滿，洗版卓榮泰社群平台貼文，怒轟「誰說一定買遙控飛機？我要買Switch2」、「民眾要用到哪到底關你什麼事」、「1萬趕快發，我要全部買掃把保衛國家」、「大罷免就比較省錢嗎」、「總統說一萬買菜、行政院長說遙控飛機或冰箱，人民過的很苦、官就是吹冷氣講幹話，很廢！」



卓榮泰今視察農糧署高雄仁武倉庫談到普發現金，他表示，現在有些委員要把2300億元，甚至增加預算用做普發現金，但依照憲法第70條、預算法第91條，當立法院要用法律案、預算案來增加行政院任何稅出的時候，必須來徵詢行政院，但這一年多來，立法院從來沒有做過這件事情，硬要增加，這是違憲違法，行政院必須要有作為。

卓榮泰表示，現在4100億元放在特別預算裡面，歲計賸餘已經用完了，雖然在野黨委員說歲計賸餘還沒有用完，但事實上經過主計總處一而再、再而三的盤點，扣掉4100億，只有僅剩下300多億的歲計賸餘。

卓榮泰提到，看到糧倉一再翻新新建，才能讓人民心中有感，等一下自己還要去海委會，看他們的無人機、無人載具，自己說過，如果把國家的錢給海委會購置無人機，那國家安全就能得到保障，但如果把1萬元發給人民，那可能每個人只能買一個遙控飛機而已，國家就沒有無人機了，每個人就多一個遙控飛機了，對國家有助益嗎？

卓榮泰說，如果把糧倉蓋好、把糧食安全當作國安來做才有意義，但如果把這個錢，發給人民1人1萬塊，大家可能去買個儲物櫃、買個冰箱，保障自己糧食，對人民是好的，但對國家的幫助確實是小的。

卓榮泰強調，政府花錢花1萬塊給人民是最輕鬆的事情，都不用做其他事情，但是集中起來，做國土安全韌性，添購很多裝備更新等，所以行政院選擇的是對國家有利的途徑，而不是最方便的途徑。

未料，卓榮泰稱「普發1萬只能買遙控飛機、冰箱」，引起網友不滿，灌爆卓榮泰社群平台貼文，紛紛留言批評「人民過的很苦、官就是吹冷氣講幹話，很廢」、「誰說一定買遙控飛機？我要買Switch2」、「院長我支持你快點發錢我一定買國產冰箱國產遙控飛機」、「一萬塊，我寧願買冰箱，也不會給台電」、「民眾要用到哪到底關你什麼事」、「這個執政團隊真是令人歎為觀止」、「部長你知道自己失言了嗎」、「1萬趕快發，我要全部買掃把保衛國家」、「大罷免就比較省錢嗎」。

但也有網友依舊力挺留言「卓院長加油！台灣人加油」、「大罷免大同意」、「罷免救台灣」。

▼網友洗版卓榮泰臉書貼文。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）