卓榮泰南下將軍區勘災　黃偉哲爭取中央修繕補助盼助災民重建

▲行政院長卓榮泰15日下午南下台南將軍區勘災，市長黃偉哲陪同說明災後情況。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南沿海地區，行政院長卓榮泰15日下午南下將軍區勘災，市長黃偉哲全程陪同，除說明當前受災情況，也當面向卓揆爭取中央修繕補助，盼協助災民早日重建家園、恢復生活。

黃偉哲市長表示，風災造成台南沿海電力中斷、房屋屋頂毀損嚴重，市府已展開災後搶修與帆布鋪設，惟仍有逾6千戶待處理。他盼中央簡化行政程序，加快補助覈定速度，並強調市府將持續與中央緊密合作，針對「有住人尚未鋪帆布」的4,890戶優先處理，務求早日協助災民重建生活。

卓榮泰則肯定市府、台電、國軍與志工團體在第一線災後應變上的努力，強調行政院已啟動專案支援，將秉持「認定從優、補償從速、程式從簡」原則，全力配合地方推進復原。他也指示中央相關單位協助台南優先處理沿海水患防災工程與沙洲復育計畫，以減少未來災損。

目前台南市全市房屋屋頂受損戶達10597間，已有4487間完成帆布鋪設，其餘正持續進行中。民政局指出，將軍區電力幾近全面恢復，少數戶仍由台電持續搶修。水利局也同步推動「沙洲治理」與「大寮排水改善三案」工程，總經費達5.7億元，其中短期計畫4.45億元盼中央儘速核定支援，打造台南更穩固的海岸防線。