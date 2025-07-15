離奇消失26年！屏東萬丹下蚶董公祖神像現蹤雲林　信眾接回神尊

▲立委徐富癸及下蚶普庵壇信眾燃香供神。（圖／廈北村長郭宇誠及李太豐老師提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇供奉的董公祖神像，於88年4月17日中午，利用廟祝午休時被不明人士「請走」，信眾尋遍各地無所獲，只能依祖師乩示「雲遊四海，自會歸位」寄望重逢。26年後，一則古董商徵求有緣人的社群貼文，喚醒了這段失落的信仰記憶。張大帥得知神像來歷與庄頭感人故事後深受觸動，主動表示願意捐贈神像返鄉安座。今（15）日，下蚶普庵壇約500位信眾浩蕩北上雲林接駕，歡迎董公祖回鑾，護佑鄉里，奇蹟般的神蹟重現，令人動容。

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萬丹鄉廈北村長郭宇誠表示，根據庄內宋江陣資料記載，先人於1686年從福建省安溪縣帶著董公祖(董公真人，傳說是隨朝神醫)、迦毗羅王、中壇元帥(太子爺)三尊神明，到萬丹下蚶登基、開墾，已逾三百年歷史。

郭村長說，早期醫學不發達，老一輩的村民都是依賴董公祖，也就是關董公問神採草藥治病，割肉為藥引治病，因為祂的神威顯赫，救世萬人，成為庄頭重要的信仰神尊。

1999年董公真人被不明人士請走之後，信眾四處尋覓未果，相當著急，最後傳出祖師公降乩託示：「我欲雲遊四海，毋須尋覓，時機一到，自會歸位。」讓信眾選擇遵循祂的指示。

一個多月前，神尊流落到古董商張大帥手中，張大帥在社群媒體PO文徵求有緣人，才被鄰近的村民發現，趕緊告知庄內信眾，經多位村民以原保留的相片比對，發現確實就是當年離奇失蹤的普庵壇董公真人，且被供奉在雲林縣北港鎮五福宮內，時間巳過26年，而五福宮的主委就是張大帥的父親。

張大師經由庄頭長輩陳述，了解董公真人在下蚶護民的神蹟，深受感動，主動表示捐贈之意，讓董公祖能回駕下蚶鎮守護民；經雙方多次協商，決定於今（15日）良辰吉時出發前往北港朝天宮迎接董公真人回鑾安座。今天一大早，鄉籍縣議員許展維、洪宗麒、郭宇誠村長及下蚶村傳統宋江陣等普庵壇信眾約500人，已北上接駕。

被信眾真誠感動的張大帥也PO文表示，「當天，一位年長信徒眼含熱淚說，這尊祖師爺，是當年救了全庄的命，就算拿一甲地來換，我也願意，只求讓祂回來坐鎮。我輕聲回應買賣有價，信仰無價。是開基祖佛，就該回到最初的地方。我選擇捐贈，因為——真正無價的，才是最珍貴的。就該回到最初的地方」。