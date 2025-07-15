造謠「毒氣飄屏東」還稱官方通知　屏東縣府報案揪幕後黑手

▲屏東縣政府環保局澄清屏東空品沒有影響，請鄉親們不必驚慌。(圖／屏東縣政府環保局提供）

記者陳崑福／屏東報導

網傳有關高雄市14日發生鋰電池工廠火災對屏東空氣品質的影響，屏東縣政府環保局今(15)日確認，「屏東空品沒有影響，請民眾不必驚慌」！

屏東環保局14日一早接獲高雄市小港區鋰電池工廠火災消息，立即嚴密空品監控及氣象條件變化，以防空氣品質一旦發生異常可即時發布告警訊息。經持續監控至當日火勢受控後，屏東境內空氣品質測站並無明顯變化，多數呈現良好等級；另鄰近火場屏東環保局所設置之4台空氣品質微型感測器，期間所感測到之PM2.5濃度介於每立方公尺6至11微克，亦屬良好等級，皆顯示屏東空氣品質並未受該次火災事故影響。

惟有網友通過LINE及社群媒體，傳出「今天7/14上午高雄製作鋰電廠火災，毒氣體已飄至潮州、萬巒、竹田、沿山公路鄉，東港、萬丹、新園區內，今天開始下雨勿淋雨，若淋到雨後請趕快沐浴更衣…」，並偽稱此為「屏東縣政府通知」。對此，屏東縣政府已於當日下午出面澄清，並前往屏東縣政府警察局刑事大隊報案，務必查出幕後指使者及真相，環保局明確表示「屏東空品沒有影響，請民眾不必驚慌」。

散播假消息不僅違法，如有關災害之謠言或不實訊息更容易造成恐慌。屏東縣政府環保局呼籲民眾勿輕信來路不明的訊息，官方訊息請以「屏東縣政府」、「屏東縣環保局」公告為主。