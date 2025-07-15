花蓮市長拜會台中市府　盧秀燕：持續以行動支持觀光振興

▲花蓮市長魏嘉彥（左三）推動「花蓮歡迎您」邀請計畫，日前拜會台中市長盧秀燕（中），並向盧發出誠摯邀請。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為振興0403花蓮大地震後受到衝擊的觀光產業，花蓮市長魏嘉彥積極推動「花蓮歡迎您」邀請計畫，日前特別前往台中市政府拜會市長盧秀燕，並向盧市長發出誠摯邀請，希望盧市長能再度前往花蓮參訪。

魏嘉彥表示，盧市長曾多次幫助花蓮，台中市政府不僅多次於市府活動設立花蓮農特產品專區，協助推廣花蓮農產，更號召超過百團旅遊及觀摩行程前往花蓮，用實際行動提振地方經濟。

據台中市政府統計，台中去年規劃近120團、約4,800人次到花蓮觀光交流，涵蓋台中市各區調解委員會、里鄰觀摩活動、宗教宮廟，也讓花蓮農特產品在台中創下逾550萬元的銷售成績。此外，盧秀燕更攜手多個台中市善心團體，捐贈上千萬元善款，協助花蓮重建。魏嘉彥對此表達高度感謝，並期盼盧市長及台中市民能持續造訪花蓮，親身感受花蓮的自然美景與人文風采。

▲魏嘉彥對盧市長在0403大地震後給予的協助，表達高度感謝。

盧秀燕表示，很高興花蓮市長魏嘉彥專程來訪，並邀請台中市民利用暑假前往花蓮，欣賞壯麗山海風光，體驗阿美族等原住民族的文化魅力。她強調，未來將持續促進台中與花蓮的交流，歡迎花蓮鄉親也多來台中；同時，她也會積極推動台中市各機關團體走訪花蓮，以實際行動支持花蓮觀光振興與經濟發展。

▲盧秀燕表示，將持續促進台中與花蓮的交流，並以實際行動支持花蓮觀光振興與經濟發展。

魏嘉彥表示，此次推動「花蓮歡迎您」計畫，除了振興觀光，更希望透過拜訪各縣市首長，促進跨縣市的交流合作。他期盼各地能將原本規劃在外縣市的觀摩、研習或旅遊活動改至花蓮，以實際行動支持地方發展，也期望藉此引進其他縣市在建設、文化及觀光上的創新策略，作為擘劃花蓮未來城市發展藍圖的典範。

