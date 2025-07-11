台中鍋烤節帶動逾200億商機　盧秀燕攜手駐台4代表推美食外交

▲▼台中鍋烤節將帶動逾200億商機，盧秀燕攜手駐台4代表共推美食外交。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「2025台中鍋烤節」將於7月14日盛大開跑，目前已有630家報名參與，今年首度新增「蔬食組」票選，預估開創逾200億元經濟效益，市長盧秀燕今（11）日與韓國、泰國、印度、義大利四國駐台代表與代理代表出席記者會，展現台中鍋烤美食的國際化與多元風貌，盧市長更宣布推出總價值逾300萬元獎項，包含萬元鍋烤抵用券、汽車及四國來回機票，邀請全國民眾來台中「吃鍋烤、抽大獎」。

盧秀燕指出，台中人熱愛火鍋與燒烤，素有「三步一鍋、五步一烤」美食城市美譽，選擇多元、口味豐富，鍋烤節自3年前開辦後反應熱烈，不僅有效推動城市經濟、帶動內需消費，也成功行銷台中多元的飲食文化。

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今年活動進一步升級邁向國際舞台，邀請駐台北韓國代表部李殷鎬前代表、印度台北協會葉達夫會長、義大利經濟貿易文化推廣辦事處龍博文代表及泰國貿易經濟辦事處代表文那隆，四位代表一同拍攝宣傳影片，讓民眾在台中就能品嚐來自各國的道地風味。

為了響應國際蔬食潮流，市府今年首度新增「蔬食組」票選項目，鼓勵民眾探索更多元的飲食風貌；目前已有超過630家火鍋燒烤店家報名參與活動，店家數較去年再創新高，活動將從7月14日至8月14日，在「台中通TCPASS」APP開放票選，只要上網動動手指，即有機會抽中超值好禮，歡迎全國民眾趁著暑假期間來台中旅遊消費。

經發局長張峯源表示，今年台中鍋烤節首次邀請駐台代表共同參與，感謝四國代表與代理代表驚喜現身，與店家親切互動，氣氛熱絡非凡；此次也感謝大韓航空熱情贊助韓國來回機票、新加坡航空提供印度來回機票優惠票價各2張，共同為台中鍋烤節搭起國際交流平台，讓世界看見台中的美味實力。

經發局說明，「十大火鍋燒烤店家票選活動」，分為「火鍋品牌店家組」、「火鍋巷弄美食組」、「燒烤品牌店家組」、「燒烤巷弄美食組」，以及今年新增的「蔬食組」共五組類別，民眾每天可投3至5票參與抽獎。更多活動資訊請至台中市政府經發局官網、官方臉書或下載「台中通TCPASS」APP查詢。