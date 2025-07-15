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日73歲翁「月領3萬5退休金」住豪宅！做錯1事　慘靠賣名牌維生　

▲▼老人,老先生,長輩。（圖／CFP）

▲日本一名已退休的前老闆，每個月領18萬日幣的退休金仍入不敷出。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本媒體近日揭露一則有關銀髮族財務困難的案例，一名過去曾創業開設公司的7旬老翁雖然住在市中心豪華公寓頂層，經常穿戴名牌服飾，但實際上卻陷入「老年破產」危機，每個月的管理費、生活開支以及房產稅壓得他喘不過氣，光靠每個月18萬日圓（約新台幣3.5萬元）的退休金根本無法負荷。

根據THE GOLD ONLINE報導，這名73歲老翁年輕時自己經營公司，如今退休後的他住在市中心豪華公寓的最上層，家裡都是古董家具，出門也是穿戴名牌服飾，然而看似光鮮亮麗的他，卻有無法為外人道的辛酸。

老翁幾年前與妻子離婚，導致他的個人財產與退休金遭到分割，資產直接少了一半，連原本計畫領取的退休金也減少。不僅如此，以前經營公司時，他為了減少社會保險費的開支，故意將自己的收入低報，導致現在每個月只能拿到18萬日圓（約台幣3.5萬元），與他的生活水準相差甚遠。

由於老翁住在以前買的豪宅內，每個月都必須負擔高額的管理費、修繕費，同時還有房產稅等，每個月固定開銷超過10萬日圓（約新台幣1.9萬元），財務早已入不敷出。

隨著近年物價持續高漲，老翁的每月所得更加難以負擔生活費，害得他只能典當手中的精品來支付相關費用。

理財專家内田英子則表示，房屋雖屬資產，但無法像現金一樣直接用來支付日常開銷，只有在出售時才能變現。因此她建議，銀髮族在購屋前需仔細考量管理費、修繕費及房產稅等持續性支出，避免退休後因固定開銷過高而陷入財務危機與「豪宅貧窮」困境。

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