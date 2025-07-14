日相石破茂「提及台積電」！　熊本助選喊：從這裡打造新日本

▲石破茂在熊本助選時，提及台積電。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

日本參院選舉倒數1周，朝野黨魁13日在各地展開最後階段的衝刺拉票。其中，日本首相石破茂在熊本縣菊池市街頭演說時，也特別提及台積電（TSMC），並且喊話「從熊本開始，打造嶄新的日本。」

共同社等日媒報導，石破茂來到熊本縣菊池市，在大約2000名支持者面前發表演說。

他提到，菊池市是日本重要的稻米產區，政府應該抑制米價高漲，同時提升農民收入，推動農業政策轉型，「對於農民努力降低成本、積極出口、增加產量的努力，國家整體都應該給予回報。」

石破茂也提及台積電進駐熊本帶來的經濟效益，稱此舉「創造大量就業機會，將進一步吸引國外投資」。他同時強調，面對物價上漲，自民黨將「對困難民眾提供快速且充足的援助」，並呼籲「從熊本開始，打造嶄新的日本。」

「立憲民主黨」黨魁野田佳彥在岡山市演講時，則抨擊了自民黨成員近期的「日本人優先」失言風波，質疑「這難道不是歧視主義及排外主義嗎？日本應該變成那樣的國家嗎？」

「公明黨」黨魁齊藤鐵夫在金澤市街頭演講時也強調，「日本企業擁有不輸給世上任何國家的技術實力，加薪幅度可以超越上漲的物價」，並且強烈譴責「日本人優先」的言論，稱絕對不能容忍這種說法。