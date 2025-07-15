張智倫2度「漏報」美國獨棟豪宅　綠籲說明：中和炒帝王炒到美國去

▲民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮進入衝刺階段，不料，藍委張智倫遭媒體爆料，張智倫夫婦財產申報「漏報」一戶2018年購入、價值2500萬元至2900萬的美國加州房產。張智倫辦公室則回應，「已申報」。然而，查閱監察院廉政公報，張智倫申報92筆土地、21筆建物全位於雙北，並無該筆房產。民進黨今（15日）召開記者會表示，張智倫隱匿海外資產還謊稱已申報，美國置產資金從何而來？是否在美國當包租公賺錢？呼籲張智倫誠實向社會大眾說明清楚，別再逃避閃躲、欺騙社會。

民進黨今（15日）由發言人吳崢召開「中和炒地王炒進美國 張智倫隱匿加州房產？」記者會，吳崢表示，過去不少媒體報導張智倫及其家族，在中和是著名的房產大亨、炒地大王。其父張慶忠過去擔任立委時，也被稱為立院首富，依統計資料顯示，張慶忠在雙北房產超過三百筆以上，坐實張慶忠、張智倫政治家族，在中和是炒地王。



吳崢說，從美國房產公開資料來看，該筆房產持有人為張智倫配偶，買入時間是2018年，買入價格為58萬美元（約台幣1700-1800萬元）。日前張智倫已承認在美國確有此棟房產，但張智倫兩次申報卻皆無此紀錄。

對於張智倫隱匿海外資產，未誠實財產申報，吳崢提出「三大質問」，張智倫聲稱已財產申報，證據在哪？經美國房地產網站查詢，張智倫及其家人在美國所持有的房產，格局為三床、2.5套衛浴，現值超過85萬美元（約台幣2500萬元）。但是，在張智倫名下財產申報中，完全沒有這個價值台幣2500萬元的房產，直接違反「陽光法案」財產申報的義務。

吳崢進一步說，檢視2024年三月張智倫就任立委後的財產申報，名下多達90幾筆土地，20幾筆建物，但完全沒有美國加州房產，對照張智倫本人聲稱「已申報」，完全是說謊、煙霧彈；再依公職人員選罷法，候選人在參選時即要進行財產申報，因此2023年張智倫參選立委時，已進行過財產申報。換言之，張智倫至今已完成二次財產申報，但在洋洋灑灑的內容中，都看不到美國加州該筆房地產，證明張智倫就是在說謊。

其次，吳崢表示，財產申報中張智倫未申報持有美國金融帳戶，如何購入此加州2500萬房產？依房地產網站查詢資料，張智倫加州房產沒有任何房貸紀錄，即2018年張智倫及其家人，很可能以現金無貸款，一次付清方式，購入此筆房地產。若財產申報資料為真，張智倫在美國根本沒有美國銀行帳戶存款，如何能在2018年購入現值台幣2500萬的房產？在美國購屋的資金從何而來、是誰給予的？又或是張智倫其實在美國還有檯面下為數龐大，可以直接購入房產的資金？令人咋舌。

吳崢表示，依美國相關稅法，自住身份享有一定的租稅抵免，但在張智倫所持有的房產稅單上，卻未見任何稅務抵免，令人質疑此房產是否為非自住使用？目前是否正在出租獲利？若張智倫在美國當包租公收租賺錢，又何以未將此收入申報於財產申報中？

吳崢表示，張智倫任公職至今已進行過二次財產申報，都未見美國加州此筆房產，明顯屬隱匿財產；進一步比對二次申報內容，從2023年12月到2024年3月，短短三、四個月間，張智倫名下土地新增4筆，建物新增9筆，存款爆增2700萬以上，令人不禁懷疑，張智倫到底還隱藏多少資產，未向選民清楚揭露、未向國家誠實申報？呼籲張智倫對於隱匿海外房產以及存款暴增等具體事證，誠實向社會大眾以及中和選民交代清楚，說謊再說謊，欺騙國家、欺騙社會，終將遭到選民唾棄。

