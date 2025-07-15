熱帶系統最快周四成颱　連2天雨炸東半部

▲熱帶系統周五至周六最接近台灣，東半部要留意較大雨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今、明天西南風影響，苗栗以南及新竹整天不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨，菲律賓東方海面熱帶系統最快周四發展為熱帶性低氣壓或颱風，周五至周六最接近台灣，天氣轉為不穩定，路徑以通過巴士海峽機會最高，屆時東半部要留意較大雨勢。

氣象署預報員葉致均指出，日本東北方海面的百合颱風今天已變成溫帶氣旋，將偏東北移動，對台灣無影響。台灣上空目前受太平洋高壓影響，雲量偏少，但環境為西南風，中南部雲量多，清晨部分地區有雨勢，菲律賓東方海面熱帶雲簇會持續發展，周四起可能發展為熱帶性低氣壓或颱風。

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葉致均表示，菲律賓東方海面熱帶系統最快周四發展為熱帶性低氣壓或颱風，路徑以通過巴士海峽機會高，過程中也可能偏北或偏南，強度大小仍有不確定性，但穿過台灣機會較低。

他表示，受西南風影響，今天苗栗以南都有降雨出現，清晨部分地區雨勢稍大，台中、彰化、雲林及嘉義雨勢明顯，其中嘉義部分地區累積雨量已超過90毫米，新竹以北及東半部晴朗穩定，留意午後雷陣雨，澎湖今天也容易有短暫陣雨或雷雨，入夜後東南部及苗栗以南降雨持續。今天各地高溫31至33度，桃園以北西南風沉降影響，有35至36度。

他指出，今晚到明天環境為西南風，中南部有局部短暫降雨，菲律賓東方海面低壓系統逐漸發展，周四更為完整，低壓環流影響，環境轉為東風環境，周四晚間到周五增強為熱帶性低氣壓或颱風，周五至周六最接近台灣，東半部將有明顯降雨，其他地區午後雷陣雨更明顯，下周日至周一往廣東沿海前進，台灣仍為大低壓帶，水氣偏多。

葉致均表示，明天苗栗以南不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨。周四清晨至上午中南部有零星降雨，水氣稍減，各地多雲到晴，午後有局部短暫雨，山區及南部午後有局部大雨。周五東半部及恆春降雨明顯，花東及恆春半島有局部大雨或豪雨。

葉致均指出，周六熱帶系統通過巴士海峽進入台灣西南方海面，南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨。周日熱帶系統遠離，東半部及南部仍有短暫降雨，其他地區為午後雷陣雨。他也提醒，周五後的天氣仍要視熱帶系統距離台灣遠近而定。

另外，他也說，西南風影響，桃園、新竹沿海、恆春、蘭嶼、金門及馬祖有平均風力6級、陣風8級，周五外圍環流影響，大台北、北海岸及恆春半島風力增強。周六、周日熱帶系統通過，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海有長浪發生。

▲今天桃園以北西南風沉降影響，有35至36度高溫。（圖／氣象署提供）