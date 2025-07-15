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最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，需特別觀察周三起，菲律賓東方外海熱帶系統發展及移動的趨勢，且周五、周六是颱風的機率很高，預測路徑從巴士海峽通過機率較高；而周五、周六受其外圍環流影響，花蓮、台東、屏東有局部較大雨勢發生的機率。

▼最新歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。（圖／翻攝賈新興YouTube）

（圖／翻攝賈新興YouTube）

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賈新興說，周三台中以南有零星短暫陣雨，午後各地山區、雲嘉一帶、北北基宜、花東山區有零星短暫陣雨；周四清晨彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地山區、高屏有局部短暫陣雨，北北基、宜花東山區亦有零星短暫陣雨。

賈新興指出，周五、周六颱風有從巴士海峽通過及受其外圍環流影響的機率，花東、屏東有局部較大雨勢發生的機率；周五宜花東有局部陣雨，午後台南以南亦有局部短暫陣雨，大台北東側亦有零星短暫雨；周六花東、屏東有陣雨，午後苗栗以南山區、雲林以南轉有局部短暫雨，宜蘭亦有零星短暫雨。

賈新興分析，周日花東、屏東有陣雨，苗栗以南亦有局部短暫雨，午後桃園、宜蘭亦有零星短暫陣雨；下周一苗栗以南、宜花東有局部短暫雨，傍晚起北北基亦有局部短暫陣雨。

賈新興提醒，需特別觀察周三起，菲律賓東方外海熱帶系統發展及移動的趨勢。他引用最新歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率圖指出，特別是周五、周六是颱風的機率很高，且從巴士海峽通過機率較高。

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