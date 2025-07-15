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熱帶系統模擬路徑曝　「對台威脅不可輕忽」

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

▲吳德榮說，最新歐洲模式、美國模式周五晚間8時模擬圖顯示，歐洲模擬熱帶系統正在巴士海峽（上圖左），美國模擬則位置較偏北，但結構較鬆散（上圖右），有明顯差異。 （圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐美模式模擬，季風低壓內發展的熱帶系統，對台灣的威脅雖略不同，但皆不可輕忽。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周四，晴午後多雲仍炎熱，清晨、上午中南部因陸風與西南風輻合有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

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吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周五下午起熱帶系統外圍水氣移入，東半部轉有局部陣雨的天氣；周六至下周四天氣，與季風低壓及其內發展的熱帶系統動向有關，有帶來大量降雨的潛勢，需再觀察。

吳德榮提到，最新各國模式模擬周五起季風低壓逐漸北移，並挾大量水氣；歐洲模式周五、周六的模擬顯示，在季風低壓內發展的熱帶系統通過巴士海峽，離台灣並不遠；美國（GFS）模擬則位置較偏北，但結構較鬆散，對台的威脅雖略不同，但皆不可輕忽。

吳德榮表示，此外，下周一至下周四的模擬顯示，還有另一熱帶系統在季風低壓內發展，離台灣也很近，各國模式皆在調整中，需密切觀察。

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