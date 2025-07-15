可能有新颱風　影響3天時間曝

▲最新衛星雲圖。（圖／翻攝日本氣象廳）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員曾昭誠表示，周五到周日受到熱帶性低氣壓外圍雲系影響，熱帶低壓也不排除變颱風，目前預估路徑通過巴士海峽到呂宋島一帶，還要再觀察。

►大雨特報

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台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣

氣象署今晨發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台中、彰化、雲林及嘉義地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周三吹西南風，中南部有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有雷陣雨，今天西南部及午後各山區雨勢可能比較大一些，周三午後大台北、各地山區雨勢也較大；周四水氣稍減少，各地午後有雷陣雨，清晨至上午中南部有零星短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



曾昭誠說，周五南邊有熱帶低壓慢慢通過，受到外圍雲系影響，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後有雷陣雨；周六、周日降雨更顯著，東半部有短暫陣雨或雷雨，花東雨勢較大，南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有雷陣雨。

而熱帶低壓是否可能變颱風？曾昭誠提到，要看發展狀況，若整合速度不是特別快，以熱帶低壓為主，但也不排除成颱，目前預估路徑通過巴士海峽到呂宋島一帶，還要再觀察。他提到，下周一低壓帶水氣，南部、東半部有降雨，其他地區有午後雷陣雨。