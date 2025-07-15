陸上半年GDP成長5.3%　全年「保5」目標達成一半

▲大陸電動車工廠。（圖／路透社）
記者蔡紹堅／綜合報導
中國大陸15日公布2025年上半年國民經濟運行情況，據初步核算，大陸今年上半年國內生產總值（GDP，國內生產毛額）較去年上半年成長5.3%。
大陸國家統計局副局長盛來運在發布會上表示，初步核算，上半年國內生產總值 66兆0536億元（人民幣），按不變價格計算，同比增長5.3%。分季度看，第1季國內生產總值同比增長5.4%，第2季增長5.2%。
上半年，大陸全國規模以上工業增加值同比增長 6.4%。6月份，規模以上工業增加值同比增長6.8%，環比增長0.50%。1至5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額27204億元，同比下降1.1%。
上半年，大陸社會消費品零售總額245458億元，同比增長5.0%，比一季度加快0.4個百分點。按消費類型分，商品零售額217978億元，增長5.1%；餐飲收入27480億元，增長4.3%。6月份，社會消費品零售總額同比增長 4.8%，環比下降0.16%。
上半年，大陸全國固定資產投資（不含農戶）248654億元，同比增長2.8%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長6.6%。分領域看，基礎設施投資同比增長4.6%，製造業投資增長7.5%，房地產開發投資下降11.2%。6月份，固定資產投資（不含農戶）環比下降0.12%。
據大陸國務院總理李強年初在政府工作報告中所宣布，2025年大陸的經濟增長目標為「5%左右」。
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