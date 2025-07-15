陸上半年GDP成長5.3%　全年「保5」目標達成一半

北約（NATO）峰會在荷蘭海牙登場，在美國總統川普（Donald Trump）的施壓下，北約成員國同意大幅增加國防開支到GDP的5%，過去十多年來，這個軍費目標一直都是2%，如今32位領袖為了川普簽署了最終聲明，強調在集體防禦的「堅定承諾」。川普對此聲稱「對美國來說是一次巨大的勝利！」