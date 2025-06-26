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川普又勝利了　北約承諾：32國願提高軍費至GDP 5%

▲▼北約峰會。（圖／取自北約發言人X）

▲北約峰會承諾提高軍費至GDP的5%。（圖／取自北約發言人X）

記者許力方／綜合報導

北約（NATO）峰會在荷蘭海牙登場，在美國總統川普（Donald Trump）的施壓下，北約成員國同意大幅增加國防開支到GDP的5%，過去十多年來，這個軍費目標一直都是2%，如今32位領袖為了川普簽署了最終聲明，強調在集體防禦的「堅定承諾」。川普對此聲稱「對美國來說是一次巨大的勝利！」

北約峰會聲明指出，「盟國承諾，到2035年，每年將國內生產總值（GDP）的5%投入核心國防需求以及與國防和安全相關的開支，以確保我們個別和集體的義務。」

北約秘書長呂特盛讚川普，並將功勞歸於他：「美國期望歐洲盟國和加拿大做出更多貢獻。而這正是我們現在看到的他們正在做的事情。」川普則稱這是一次個人的勝利，「北約不再是個冤大頭」。

川普說：「這對美國來說是一次巨大的勝利，因為我們過去承擔了遠超我們應有份額的負擔。實際上這相當不公平。但這對歐洲乃至整個西方文明來說都是一次巨大的勝利。」

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