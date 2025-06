川普又勝利了　北約承諾：32國願提高軍費至GDP 5%

▲北約峰會承諾提高軍費至GDP的5%。(圖/取自北約發言人X)



記者許力方/綜合報導

北約(NATO)峰會在荷蘭海牙登場,在美國總統川普(Donald Trump)的施壓下,北約成員國同意大幅增加國防開支到GDP的5%,過去十多年來,這個軍費目標一直都是2%,如今32位領袖為了川普簽署了最終聲明,強調在集體防禦的「堅定承諾」。川普對此聲稱「對美國來說是一次巨大的勝利!」

北約峰會聲明指出,「盟國承諾,到2035年,每年將國內生產總值(GDP)的5%投入核心國防需求以及與國防和安全相關的開支,以確保我們個別和集體的義務。」

北約秘書長呂特盛讚川普,並將功勞歸於他:「美國期望歐洲盟國和加拿大做出更多貢獻。而這正是我們現在看到的他們正在做的事情。」川普則稱這是一次個人的勝利,「北約不再是個冤大頭」。

川普說:「這對美國來說是一次巨大的勝利,因為我們過去承擔了遠超我們應有份額的負擔。實際上這相當不公平。但這對歐洲乃至整個西方文明來說都是一次巨大的勝利。」

???? NATO Allies have agreed to invest 5% of their GDP annually in defence.



A substantial commitment in response to significant threats to our security#NATOsummit pic.twitter.com/eFgwH3pfrR