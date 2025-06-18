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瑞銀：中國下半年經濟成長力道恐顯著放緩

▲▼中美關稅戰,中國大陸義烏工廠。（圖／路透社）

▲義烏一處工廠。（圖／路透社）

文／中央社台北18日電

瑞銀證券專家指出，鑑於去年基數較低以及目前成長趨勢依然較為穩健，今年第二季中國經濟年增率將保持在4.5%至5%之間；但下半年經濟成長力道恐顯著放緩。

香港經濟日報日前做了上述報導。不過，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，額外的政策支持措施或許有助於穩定第四季經濟增長。

汪濤表示，5月的增長韌性可能反映了搶出口及其相關生產活動的影響，以及計劃中政策支持的持續落地。另一方面，房地產活動繼續呈現年減，經季節性調整的房地產銷售和新開工面積較4月進一步下降；而通縮壓力持續，其中消費者物價指數（CPI）疲軟，生產者物價指數（PPI）年減幅擴大；另5月信貸增長保持穩定則主要得益於強勁的政府債券發行。

▲▼中國大陸電動車工廠。（圖／路透社）

她表示，中美兩國本月對於落實日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，中國可能會將部分非軍事用途的稀土出口管制正常化，美國則可能放寬近期針對晶片、晶片設計軟體（EDA）、噴氣發動機和學生簽證的最新限制。

她說，雖然如此，鑑於中美在一些基本問題上仍有重大分歧，雙方短期很難達成全面協定。

此外，即使美國政府未來因法律因素而取消對等關稅和芬太尼相關關稅，也可能利用其他貿易條款徵收新關稅。美國今年以來對中國產品加徵的關稅稅率（加權平均）可能會在更長時間內保持在目前32%左右的水準。

▲▼中國大陸工廠,紡織。（圖／路透社）

汪濤表示，在搶出口相關活動和計劃中政策支持措施的推動下，前5個月出口、工業生產、社會消費品零售和固定資產投資的增長保持相對穩健，但未來隨著搶出口過後的反向調整顯現，計劃中的財政補貼可能接近尾聲，下半年經濟增長將面臨更多下行壓力。

此外，房地產市場持續低迷，房價下降預期依然偏強，居民購房意願走弱，預計下半年政策支持仍待加碼，包括進一步降息以及推出額外財政刺激政策。

汪濤說，在90天的關稅暫停期內，搶出口和相關生產加快可能仍在繼續，但力道逐漸降溫。中國官方若能盡快發放剩餘的以舊換新消費補貼，6月和第三季的社會消費品零售增長可能仍能保持韌性。

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