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陸專家：經濟若下滑　只有靠財政擴張才能穩定

▲▼中國大陸電動車工廠。（圖／路透社）

▲大陸一處電動車工廠。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京大學國家發展研究院院長黃益平24日在第16屆夏季達沃斯論壇上表示，儘管全球經濟存在不確定性，目前中國經濟表現良好，預計第2季GDP增速仍將超過5%。不過，黃益平也強調，如面臨危機，或因外部環境導致國內經濟下滑，他支持實施積極的財政政策，「只有通過財政擴張才能穩定經濟。」

黃益平提到，中國經濟仍面臨諸多不確定性，如房地產業仍在調整當中，外部環境也充滿不確定性，「得益於政府出台的政策，尤其是在消費領域的政策，中國整體經濟仍保持較強的韌性。」

但黃益平也指出，若觀察其他指標，則應當留意不確定性引發的潛在風險。他分析，PMI已連續兩個月處於50%的榮枯線下，5月CPI同比略有下降，因此，未來幾個季度的發展態勢值得關注。

▼大陸一處紡織工廠。（圖／路透社）

▲▼中國大陸工廠,紡織。（圖／路透社）

黃益平說，一方面，這取決於全球經濟走勢、美國貿易政策等；另一方面，中國政府可能會採取進一步行動，以確保經濟韌性可以持續。

消費方面，黃益平認為，儘管目前部分消費支出項目可能未被恰當計算，另一些可能未被納入統計，但總體而言，中國仍面臨消費方面的問題，即生產仍然大於消費，「仍需通過擴大消費來構建更平衡的經濟結構。」

黃益平強調，提振消費仍是重大挑戰，部分原因在於全球外部市場不如以往開放。同時，作為大國，中國目前無法持續通過出口消化過剩產能，這也是當前政策將「國內大循環」作為重點的原因。

財政政策方面，黃益平提到，如果面臨危機，或因外部環境導致國內經濟下滑，他支持實施積極的財政政策，「只有通過財政擴張才能穩定經濟，進而為恢復財政健康創造空間。因此，目前他並不太擔心財政擴張的問題。」

不過，黃益平也說，從長期看，財政政策的擴張仍需謹慎，政府過度透支財政能力應對衝擊將對經濟產生巨大的負面影響。去年9月底，中國採取了更為積極的財政政策，「過去，我們通常稱其為『積極的財政政策』，但實際執行的基調較為穩健，反映出部分官員或專家可能不太願意大幅推進財政擴張。」

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