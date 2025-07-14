罷免監票爆爭議！民進黨團轟中市府「技術性排除」干預公平投票

▲罷免監票爆爭議，民進黨團怒轟台中市府「技術性排除」干預公平投票。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

大罷免投票在即，但台中市民進黨團爆料，接獲多區監票人員反映，無法在投開票所投票，甚至未接獲講習通知，恐遭技術性排除，砲轟台中市府與區公所選擇性適用法條，配合反罷免來干預選務、破壞罷免公平。對此，台中市選委會回應，7月7日因丹納斯颱風來襲，台中市停班課，才會來不及將選務工作人員列入工作地投票造冊，仍其可於投票當日返回戶籍地投開票所投票，不影響其投票權益。

台中市民進黨團總召王立任表示，根據《公職人員選舉罷免法》第17條規定，投票所工作人員若其戶籍地與工作地屬於同一選區、同一直轄市，可以在工作地投票，然而，台中市選委會卻全面選擇不開放此權利，理由僅為「作業不及」，令人質疑是否為政治考量。

▲民進黨團直言，若是地方區長在選務安排上無法堅守行政中立，台中市民政局應儘速檢討並撤換不適任人員。（圖／記者游瓊華翻攝）

市議員施志昌砲轟，從連署罷免開始，基隆、花蓮發生各種光怪陸離的事件，到現在台中市竟然因為「作業不及」技術性讓民眾喪失監票資源，他質疑為何其他縣市都沒問題，就台中市有問題？

市議員黃守達也不滿，工作地投票的申請制度行之有年，於法有據，為什麼遇到這一次大罷免的投票，就出現這麼多的狀況？黃守達表示，曾詢問過西區區長，區長原本回應工作地點投票制度原則上各地區適用，後來又改口說這一次作業不及。

另外，市議員謝家宜則提到，7月11日接到罷免方推薦的監察員詢問何時需要參加講習課程，向公所詢問後才發現竟然是隔天、12日就要開始講習課程，但公所並未發送任何通知，嚴重影響民眾擔任監察員的權益。

市議員張芬郁痛批，區公所此次操作是技術性干預選監人員監票及投票權利，更質疑是台中市對罷免案啟動黑箱操作的第一步；另外部分非國民黨籍推薦的監察人員未獲通知、無法參與假日講習，恐因此喪失監票資格，此舉皆為干預罷免的手段。若是地方區長在選務安排上無法堅守行政中立，民政局應儘速檢討並撤換不適任人員。

江肇國指出，包括區公所、市選委會、戶政機關等單位全都隸屬台中市政府，都是市長盧秀燕負責，現在各機關互踢皮球，根本就是市長下令聯手阻撓罷免行動，更擔心未來恐怕還會出現更多阻撓，例如投票通知延後發送，甚至可能讓選民投票當天才知道要投票等情況。