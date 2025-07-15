靠汗水「招蜂引蝶」　男北市動物園偷蝴蝶被起訴

▲男子靠自己的汗水吸引捕捉動物園的大白斑蝶，被依竊盜罪法辦。（圖／翻攝動物園網站）

記者劉昌松／台北報導

盧姓男子日前為了幫孩子準備禮物，異想天開跑到台北市立動物園，坐在昆蟲館內，靠著身上的汗水，吸引蝴蝶停留在手上，再以自製紙袋捕捉收藏，館內工作人員發現有異報警，起初2隻枯葉蝶、2隻大白斑蝶、1隻白痣珈蟌(豆娘)，台北地檢署15日依竊盜罪將盧男起訴，請法院簡易判決處刑。

針對汗水可招蜂引蝶一事，《ETtoday寵物雲》曾在「雄蝶老愛停身上吸食人類汗水 原因曝光...原來跟生殖力有關！」報導，動物園表示，昆蟲館裡的蝴蝶，早上享用過保育員提供的果汁精力湯之後，就會開始飛舞尋找另一半，完成傳宗接代的任務。保育員表示，會停在人身上吸取汗水的大部分是雄蝶，如果不是您身上有汗水，就是有某種氣味吸引蝴蝶。

本案盧男在6月1日下午2點多的時候，獨自坐在動物園昆蟲館內的座椅區，靠著自己身上的汗水，徒手抓了枯葉蝶3隻、大白斑蝶2隻、白痣珈蟌1隻，分別裝進事先準備的三角手折紙袋內，其中1隻枯葉蝶被捉後又飛走。

警方獲報到場後，盧男坦承因為要去見孩子，想說帶個禮物去給孩子見識一下，案經移送檢察官偵辦後，依竊盜罪將盧男提起公訴，至於被偷的蝴蝶，盧男已經在被逮當場交出，由動物園工作人員認領回去了。