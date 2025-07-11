縱火狂多次入侵民宅行竊！火燒鞋子和牆壁　警當場拘捕下場曝

▲桃園市張姓男子今年兩度在八德區入侵民宅，還以打火機焚燒他人物品，甚至徒手推倒路人機車導致損壞。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子有多次放火燒毀他人住宅與竊盜前科，今年1月間兩度在八德區侵入民宅企圖行竊，涉嫌以打火機焚燒他人鞋子與牆壁等物品，甚至還徒手推倒路人機車導致損壞被員警當場查獲到案；桃檢複訊查出，張男甫於今年1月間才出獄卻再度犯案，偵結依侵入民宅、毀損、竊盜未遂與放火燒毀住宅等罪嫌起訴，並具體向法院求處有期徒刑1年8月以上。

檢警調查，張姓男子有多項竊盜與放火前科，仍不知悔改，今年1月23日下午2時許入侵八德區楊姓男子住家，以腳踏車座墊破壞住處正門玻璃入侵屋內企圖行竊，在屋內未尋得值錢物品後離去；同日下午在附近又潛入廖姓住戶住家，先以附近廟宇燭台蠟燭丟入屋內企圖焚燒物品，在住家庭院內徒手破壞洗衣機，還以自備打火機焚燒鞋子與牆壁等物，導致物品受損不堪使用。

張男隨後在附近徒手將路旁機車推倒，導致機車車殼毀損不堪使用，正好八德警方到場當場逮獲到案，查出身上打火機、腳踏車座墊等證物。

桃檢複訊時，被告張男坦承犯行，檢方查出張男甫於今年1月間才因類似犯行遭羈押，出監後再度犯案，偵結依侵入民宅、毀損、竊盜未遂與放火燒毀住宅等罪嫌起訴，並具體向法院依放火燒毀住宅罪嫌具體求處有期徒刑1年8月以上；侵入住宅竊盜未遂罪嫌求處有期徒刑8月以上，以資懲儆。